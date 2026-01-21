Άνδρας πυρπολεί το άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μαδέιρα! (vid)

Στόχος… εμπρησμού έπεσε το άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο που βρίσκεται στη γενέτειρά του.

Φωτιά στο άγαλμα του Κριστιάνο Ρονάλντο στη Μαδέιρα επιχείρησε να βάλει ένας άγνωστος άνδρας, ο οποίος τράβηξε και σχετικό βίντεο. Το άγαλμα βρίσκεται έξω«Μουσείο CR7», που βρίσκεται και γενέτειρα του Ρονάλντο, Φουντσάλ.

Ο νεαρός άνδρας βιντεοσκόπησε τον εαυτό του να ρίχνει στο χάλκινο άγαλμα του 40χρόνου επιθετικού ένα εύφλεκτο υγρό πριν του βάλει φωτιά, με το γλυπτό να τυλίγεται στις φλόγες.

Καθώς η φωτιά ξέσπασε, ο άνδρας άρχισε να χορεύει με δυνατή ραπ μουσική που έπαιζε από ένα φορητό ηχείο που είχε φέρει μαζί του. Το βίντεο, που έγινε αμέσως viral, δείχνει τις φλόγες να τυλίγουν για λίγο μεγάλο μέρος του αγάλματος. Το βίντεο δημοσιεύτηκε στο Instagram από έναν λογαριασμό που έχει περίπου 1.000 ακολούθους, μαζί με την αινιγματική λεζάντα: «Αυτή είναι η τελευταία προειδοποίηση του Θεού».

Η αστυνομία της Μαδέιρα επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος έχει ήδη ταυτοποιηθεί και είναι γνωστός στις αρχές λόγω παρόμοιων προηγούμενων περιστατικών, αλλά ακόμα δεν έχει συλληφθεί.

