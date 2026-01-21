Με 200 οπαδούς η Μπέτις κόντρα στον ΠΑΟΚ

Την υποστήριξη περίπου 200 φίλων της θα έχει η Μπέτις στον αγώνα της Τούμπας κόντρα στον ΠΑΟΚ (22/1 19:45).

Οι Ανδαλουσιάνοι, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη με στόχο το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα ακόμα και εντός της προνομιούχους 8άδας.

Μάλιστα, στη θύρα 8 του γηπέδου της Τούμπας αναμένεται να δώσουν το «παρών» περίπου 200 «Βερδιμπλάνκος», για να βρεθούν στο πλευρό της ομάδας του Πελεγκρίνι.

Η Μπέτις δικαιούταν περίπου 1450 εισιτήρια, τα οποία έθεσε προς πώληση εδώ και μέρες, παρόλα αυτά οι Ισπανοί -λόγω και του ταξιδιού- δεν θα είναι αρκετοί στις εξέδρες.