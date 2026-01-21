Ο Κωνσταντής Τζολάκης αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, βοηθώντας τα μέγιστα τον Ολυμπιακό να πάρει την πολύτιμη νίκη με 2-0 που τον κάνει να ελπίζει σε πρόκριση με νίκη του στο Άμστερνταμ την τελευταία αγωνιστική. Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε έξι επεμβάσεις, οι τέσσερις εκ των οποίων ήταν μέσα από τη περιοχή των «ερυθρόλευκων» και γενικά είχε εξαιρετική παρουσία, κατεβάζοντας τα... ρολά στους Γερμανούς.
Χρόνος ανάγνωσης 1’
Ο Τζολάκης αναδείχθηκε MVP κόντρα στην Λεβερκούζεν
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
