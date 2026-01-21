Ο Τζολάκης αναδείχθηκε MVP κόντρα στην Λεβερκούζεν

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού πραγματοποίησε τρομερή εμφάνιση απέναντι στην Λεβερκούζεν και αναδείχθηκε δίκαια ως ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης.

Ο Κωνσταντής Τζολάκης αναδείχθηκε MVP της αναμέτρησης κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, βοηθώντας τα μέγιστα τον Ολυμπιακό να πάρει την πολύτιμη νίκη με 2-0 που τον κάνει να ελπίζει σε πρόκριση με νίκη του στο Άμστερνταμ την τελευταία αγωνιστική. Ο διεθνής Έλληνας τερματοφύλακας πραγματοποίησε έξι επεμβάσεις, οι τέσσερις εκ των οποίων ήταν μέσα από τη περιοχή των «ερυθρόλευκων» και γενικά είχε εξαιρετική παρουσία, κατεβάζοντας τα... ρολά στους Γερμανούς.