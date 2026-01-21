Μεντιλίμπαρ: «Δείξαμε ότι αν έχουμε θέληση μπορούμε να τα καταφέρουμε»

Ικανοποιημένος ο Μεντιλίμπαρ από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του.

Ο Ολυμπιακός με τη νίκη επί της Λεβερκούζεν μπήκε για τα καλά στο παιχνίδι της πρόκρισης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έκρυβε την ικανοποίηση του και δήλωσε ότι η ομάδα θα πάει προετοιμασμένη στον αγώνα με τον Άγιαξ.

«Κάναμε ένα πολύ καλό παιχνίδι απέναντι σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, βάλαμε δύο γκολ δεν δεχθήκαμε κανένα και αποζημιωθήκαμε για αυτό που είχε συμβεί και σε άλλα παιχνίδια γιατί και με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα και την PSV είχαμε κάνει καλά παιχνίδια αλλά δεν είχαμε πάρει τίποτα, παρόλο που μας άξιζε ίσως κάτι καλύτερο. Σήμερα είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί απέναντι σε μια πολύ μεγάλη ομάδα πήραμε τη νίκη.

Είμαστε στο σωστό, ακολουθούμε μια καλή πορεία αυτή τη στιγμή και μένει ακόμη ένα παιχνίδι που αν νικήσουμε θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλες ελπίδες για να προκριθούμε, το ίδιο όμως και ο Άγιαξ. Θα πάμε πάρα πολύ καλά προετοιμασμένοι ελπίζοντας ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Δεν είναι μόνο η νίκη, είναι το πόσο έτρεξαν και προσπάθησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο αντίπαλος μας ανάγκασε να τρέξουμε και ήταν πολύ απαιτητικό. Δείξαμε ότι αν έχουμε θέληση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι»