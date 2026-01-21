Τα σταυρώματα των πλέι-οφ: Με ποιους θα έπαιζαν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ αν τελείωνε απόψε η League phase;

Μετά την ΑΕΚ που βρίσκεται ήδη στους 16 του Conference League, το ελληνικό ποδόσφαιρο μπορεί να βάλει άλλες τρεις ομάδες στα νοκ-άουτ!

Η νίκη του Ολυμπιακού με την Μπάγερ Λεβερκούζεν δημιουργεί πια ρεαλιστικό σενάριο πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League. Οι ερυθρόλευκοι ανέβηκαν στους 8 βαθμούς και στην 22η θέση και ξέρουν ότι με νίκη την τελευταία αγωνιστική στο Άμστερνταμ προκρίνονται στα πλέι-οφ.

Πρόκριση μπορεί να έρθει ακόμα και με ισοπαλία, αφού οι 9 βαθμοί ενδεχομένως να αρκούν, αναλόγως τα υπόλοιπα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής.

Αν η League phase του Champions League τελείωνε απόψε, τότε ο Ολυμπιακός θα έπαιζε στα πλέι-οφ είτε με την Λίβερπουλ είτε με την Μπορούσια Ντόρτμουντ (πρώτο παιχνίδι στον Πειραιά και επαναληπτικός εκτός έδρας), αφού ο 21ος και ο 22ος σταυρώνουν στα πλέι-οφ με τον 11ο και τον 12ο, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη για τις 30 Ιανουαρίου.

O νικητής του ζευγαριού θα σταύρωνε στους 16 με την ομάδα που τερμάτισε είτε στην 5η είτε στην 6η θέση, που με τα σημερινά δεδομένα είναι η Παρί Σεν Ζερμέν και η Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Ακριβώς ίδιες είναι και οι διασταυρώσεις στα πλέι-οφ του Europa League. Αν τελείωνε σήμερα η League phase, τότε ο 15ος Παναθηναϊκός θα έπαιζε στα πλέι-οφ με μία εκ των Ερυθρό Αστέρα ή ΠΑΟΚ, με τον επαναληπτικό στο ΟΑΚΑ.

Ανάλογα, ο 18ος ΠΑΟΚ θα έπαιζε είτε με τον Παναθηναϊκό είτε με την Γκενκ του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

Οι διασταυρώσεις αυτές είναι ενδεικτικές, αφού οι βαθμολογικές θέσεις θα αλλάξουν και θα οριστικοποιηθούν με το τέλος της League phase.

Και στις δύο διοργανώσεις όμως, οι διασταυρώσεις στα πλέι-οφ θα προκύψουν από την τελική κατάταξη στην League phase και έχουν ως εξής:

ΣΤΑΥΡΩΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΛΕΙ-ΟΦ CHAMPIONS ΚΑΙ EUROPA LEAGUE* 21ος / 22ος Vs 11ος / 12ος 19ος / 20ός Vs 13ος / 14ος 23ος / 24ος Vs 9ος / 10ος 17ος / 18ος Vs 15ος / 16ος 22ος / 21ος Vs 12ος / 11ος 20ός / 19ος Vs 14ος / 13ος 24ος / 23ος Vs 10ος / 9ος 18ος / 17ος Vs 16ος / 15ος

* Η κλήρωση που θα βγάλει τους οριστικούς αντιπάλους θα γίνει στις 30 Ιανουαρίου.

** Οι επαναληπτικοί θα γίνουν στις έδρες των ομάδων που τερμάτισαν υψηλότερα στην League phase.