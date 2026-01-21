Τζολάκης: «Είμαστε τόσο κοντά και τόσο μακριά από την πρόκριση»

Οι δηλώσεις του Κωσταντή Τζολάκη μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν με 2-0.

Ο πορτιέρο του Ολυμπιακού, mvp της αναμέτρησης με τις αποκρούσεις του, δήλωσε στην κάμερα της Cosmote.

«Είμαστε τόσο κοντά και τόσο μακριά. Για να καταφέρουμε τον στόχο μας πρέπει να κάνουμε μια νίκη, θα είναι πολύ δύσκολο γιατί και ο Άγιαξ νίκησε. Θα πρέπει να πάμε εκεί να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για να εξασφαλίσουμε την πρόκριση.

Εγώ την δουλειά μου έκανα, το καλό ήταν ότι καταφέραμε να σκοράρουμε στις λίγες τελικές που κάναμε οπότε βοήθησε πάρα πολύ την ψυχολογία και ήταν καθοριστικό το δεύτερο γκολ το οποίο ήρθες λίγα λεπτά πριν την ανάπαυλα.

Θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση για τον αποκλεισμό στο Κύπελλο αλλά και να είχαμε προκριθεί στο κύπελλο η εικόνα δεν θα ήταν διαφορετική από τους παίκτες γιατί θέλουμε τόσο πολύ να πάμε στην επόμενη φάση και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε.