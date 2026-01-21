Η βαθμολογία του Champions League: Στην 22η θέση ο Ολυμπιακός

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της 7ης αγωνιστικής στην League Phase του Champions League, o Ολυμπιακός μετά τη νίκη του επί της Λεβερκούζεν ανέβηκε στην 22η θέση.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-0 και βρίσκονται πλέον σε θέση πρόκρισης, έχοντας μπροστά τους έναν «τελικό» κόντρα στον Άγιαξ την τελευταία αγωνιστική της League Stage.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:

Τρίτη, 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ – Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ – Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0

Βιγιαρεάλ – Αγιαξ 1-2

Κοπεγχάγη – Νάπολι 1-1

Ιντερ – Αρσεναλ 1-3

Ρεάλ – Μονακό 6-1

Σπόρτινγκ Λισσ. - Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ – Ντόρτμουντ 2-0

Τετάρτη, 21 Ιανουαρίου

Γαλατασαράι - Ατλέτικο Μ.

Καραμπάγκ - Άιντραχτ Φρ.

Αταλάντα - Αθλέτικ Μπιλμπάο

Γιουβέντους - Μπενφίκα

Μαρσέιγ - Λίβερπουλ

Μπάγερν-Ουνιόν Σεν-Ζιλουάζ

Νιουκάστλ - PSV Αϊντχόφεν

Σλάβια Πράγας - Μπαρτσελόνα

Τσέλσι - Πάφος

Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ (20-2) 21

2. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15

3. Μπάγερν Μονάχου (18-7) 15*

4. Τότεναμ (15-7) 14

5. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13

6. Σπόρτινγκ (14-9) 13

7. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13

8. Αταλάντα (8-6) 13*

9. Ίντερ (13-7) 12

10. Ατλέτικο Μαδρίτης (15-12) 12*

11. Λίβερπουλ (11-8) 12*

12. Ντόρτμουντ (19-15) 11

13. Νιούκαστλ (13-6) 10*

14. Τσέλσι (13-8) 10*

15. Μπαρτσελόνα (14-11) 10*

16. Μαρσέιγ (11-8) 9*

17. Γιουβέντους (12-10) 9*

18. Γαλατάσαραϊ (8-8) 9*

19. Λεβερκούζεν (10-14) 9

20. Μονακό (8-14) 9

21. Αϊντχόφεν (15-11) 8*

22. Ολυμπιακός (8-13) 8

23. Νάπολι (7-12) 8

24. Κοπεγχάγη (11-17) 8

25. Καραμπάγκ (10-13) 7*

26. Μπριζ (12-17) 7

27. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6

28. Μπενφίκα (6-8) 6*

29. Πάφος (4-9) 6*

30. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-15) 6*

31. Άγιαξ (7-19) 6

32. Αθλέτικ Μπλιμπάο (4-9) 5*

33. Άιντραχτ (8-16) 4*

34. Σλάβια Πράγας (2-11) 3*

35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

* Οι ομάδες με αστερίσκο έχουν ένα ματς λιγότερο και αγωνίζονται την Τετάρτη.