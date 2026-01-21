Οι Λονδρέζοι λύγισαν την αντίσταση και της Μπορούσια Ντόρτμουντ (2-0) και είναι πολύ κοντά στην πρόκριση στους 16 του Champions League.

Έξω κούκλα, μέσα... πανούκλα. Η Τότεναμ μπορεί να μην βλέπεται στην Premier League, αλλά στο Champions League δεν... βλέπει κανέναν!

Με το 2-0 επί της Μπορούσια Ντόρτμουντ, τα σπιρούνια έφτασαν στους 14 βαθμούς και φιγουράρουν στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας, σε μία μάλλον ανέλπιστη εξέλιξη.

Για ένα βράδυ όλα κύλησαν ιδανικά για τους Λονδρέζους.

Ο Κούτι Ρομέρο άνοιξε από νωρίς το σκορ σε στατική φάση (14'), ενώ η απευθείας κόκκινη του Σβένσον (24') απλοποίησε ακόμα περισσότερο τα πράγματα.

Το πρώτο γκολ του Σολάνκε στο φετινό Champions League (37', 2-0), τελείωσε τα πράγματα, με την Τότεναμ να κάνει συνετή διαχείριση στην επανάληψη και να φτάνει σε μία άνετη και εύκολη νίκη.