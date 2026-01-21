MENU
Χρόνος ανάγνωσης 3’

Βαθμολογία UEFA: Πλησίασε Πολωνία και την 10η Τσεχία η Ελλάδα

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν έφερε ξανά την Ελλάδα σε απόσταση αναπνοής από την 11η Πολωνία και την 10η Τσεχία στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα έφτασε πλέον τους 44.112 βαθμούς και πλησίασε ξανά σε απόσταση αναπνοής την Πολωνία, μειώνοντας τη διαφορά στους 513 βαθμούς και κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναρρίχησης στην κατάταξη μέσα στην εβδομάδα.

Θέση Χώρα Πόντοι Ranking Ομάδες
1 Αγγλία 105.519 9/9
2 Ιταλία 92.517 7/7
3 Ισπανία 86.765 8/8
4 Γερμανία 83.509 7/7
5 Γαλλία 76.034 7/7
6 Ολλανδία 66.095 6/6
7 Πορτογαλία 63.966 4/5
8 Βέλγιο 58.150 3/5
9 Τουρκία 48.125 3/5
10 Τσεχία 46.075 4/5
11 Πολωνία 44.625 3/4
12 Ελλάδα 44.112 4/5
13 Δανία 39.606 2/4
14 Νορβηγία 38.987 2/5
15 Κύπρος 34.943 3/4
16 Ελβετία 34.500 3/5
17 Αυστρία 33.050 2/5
18 Σκωτία 30.450 2/5
19 Σουηδία 29.625 1/4
20 Ισραήλ 27.500 1/4

ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

EUROPA LEAGUE

Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026

19:45: ΠΑΟΚ - Μπέτις 

22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός

Υπενθυμίζουμε τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο κάθε θέση αναφορικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την σεζόν 2027-28

10Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: League phase Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11Η-12Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13Η-14Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

16Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 2ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

17Η-22Η ΘΕΣΗ

Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: –

Βαθμολογία UEFA: Πλησίασε Πολωνία και την 10η Τσεχία η Ελλάδα