Βαθμολογία UEFA: Πλησίασε Πολωνία και την 10η Τσεχία η Ελλάδα

Η νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν έφερε ξανά την Ελλάδα σε απόσταση αναπνοής από την 11η Πολωνία και την 10η Τσεχία στην ειδική βαθμολογία της UEFA.

Η Ελλάδα έφτασε πλέον τους 44.112 βαθμούς και πλησίασε ξανά σε απόσταση αναπνοής την Πολωνία, μειώνοντας τη διαφορά στους 513 βαθμούς και κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναρρίχησης στην κατάταξη μέσα στην εβδομάδα. Θέση Χώρα Πόντοι Ranking Ομάδες 1 Αγγλία 105.519 9/9 2 Ιταλία 92.517 7/7 3 Ισπανία 86.765 8/8 4 Γερμανία 83.509 7/7 5 Γαλλία 76.034 7/7 6 Ολλανδία 66.095 6/6 7 Πορτογαλία 63.966 4/5 8 Βέλγιο 58.150 3/5 9 Τουρκία 48.125 3/5 10 Τσεχία 46.075 4/5 11 Πολωνία 44.625 3/4 12 Ελλάδα 44.112 4/5 13 Δανία 39.606 2/4 14 Νορβηγία 38.987 2/5 15 Κύπρος 34.943 3/4 16 Ελβετία 34.500 3/5 17 Αυστρία 33.050 2/5 18 Σκωτία 30.450 2/5 19 Σουηδία 29.625 1/4 20 Ισραήλ 27.500 1/4 ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ EUROPA LEAGUE Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 19:45: ΠΑΟΚ - Μπέτις 22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός Υπενθυμίζουμε τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο κάθε θέση αναφορικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την σεζόν 2027-28 10Η ΘΕΣΗ Πρωταθλητής: League phase Champions League Κυπελλούχος: Playoffs Europa League Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League 11Η-12Η ΘΕΣΗ Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών) Κυπελλούχος: Playoffs Europa League Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League 13Η-14Η ΘΕΣΗ Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών) Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League 15Η ΘΕΣΗ Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών) Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών) Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League 16Η ΘΕΣΗ Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών) Κυπελλούχος: 2ος προκριματικός Europa League Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League Τέταρτος: – 17Η-22Η ΘΕΣΗ Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών) Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League Τέταρτος: –