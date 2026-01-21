Βαθμολογία UEFA: Πλησίασε Πολωνία και την 10η Τσεχία η Ελλάδα

Η Ελλάδα έφτασε πλέον τους 44.112 βαθμούς και πλησίασε ξανά σε απόσταση αναπνοής την Πολωνία, μειώνοντας τη διαφορά στους 513 βαθμούς και κρατώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο αναρρίχησης στην κατάταξη μέσα στην εβδομάδα.
|Θέση
|Χώρα
|Πόντοι Ranking
|Ομάδες
|1
|Αγγλία
|105.519
|9/9
|2
|Ιταλία
|92.517
|7/7
|3
|Ισπανία
|86.765
|8/8
|4
|Γερμανία
|83.509
|7/7
|5
|Γαλλία
|76.034
|7/7
|6
|Ολλανδία
|66.095
|6/6
|7
|Πορτογαλία
|63.966
|4/5
|8
|Βέλγιο
|58.150
|3/5
|9
|Τουρκία
|48.125
|3/5
|10
|Τσεχία
|46.075
|4/5
|11
|Πολωνία
|44.625
|3/4
|12
|Ελλάδα
|44.112
|4/5
|13
|Δανία
|39.606
|2/4
|14
|Νορβηγία
|38.987
|2/5
|15
|Κύπρος
|34.943
|3/4
|16
|Ελβετία
|34.500
|3/5
|17
|Αυστρία
|33.050
|2/5
|18
|Σκωτία
|30.450
|2/5
|19
|Σουηδία
|29.625
|1/4
|20
|Ισραήλ
|27.500
|1/4
ΟΙ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ
EUROPA LEAGUE
Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026
19:45: ΠΑΟΚ - Μπέτις
22:00: Φερεντσβάρος - Παναθηναϊκός
Υπενθυμίζουμε τι σημαίνει για το ελληνικό ποδόσφαιρο κάθε θέση αναφορικά με τα ευρωπαϊκά εισιτήρια για την σεζόν 2027-28
10Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: League phase Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
11Η-12Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
13Η-14Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
15Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League
16Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 2ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –
17Η-22Η ΘΕΣΗ
Πρωταθλητής: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)
Κυπελλούχος: 1ος προκριματικός Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Conference League
Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League
Τέταρτος: –