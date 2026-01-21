Κριτική Ολυμπιακού: «Κέρβερος» Τζολάκης, συγκινητικός Έσε

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε τεράστια νίκη με 2-0 απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν και παραμένει στο... κυνήγι της πρόκρισης. Το SDNA αξιολογεί την εμφάνιση των Πειραιωτών στο ματς με τους Γερμανούς.

Τζολάκης 10: Ο ΜVP του Ολυμπιακού, αλλά και του γηπέδου μαζί με τον Έσε. Έσωσε την ομάδα του σε πολλές φάσεις των Γερμάνω, κατεβάζοντας... τα ρολά σε πολλές και δύσκολες περιπτώσεις.

Ορτέγκα 7: Έκανε καλό παιχνίδι ο ακραίος μπακ του Ολυμπιακού και αμυντικά δεν είχε ιδιαίτερα θέματα.

Πιρόλα 8: Στην επιστροφή του μετά τον τραυματισμό του ήταν σταθερός και έδωσε πολλές λύσεις στην άμυνα της ομάδας του.

Ρέτσος 8: Κέρδισε μάχες στον... αέρα και μαζί με τον Πιρόλα πάλεψαν με τους επιθετικούς της Λεβερκούζεν. Πολύ καλό ματς από τον αρχηγό των Πειραιωτών που έπεσε στην... φωτιά πολλές φορές για την ομάδα του.

Κοστίνια 9: Από τα καλύτερα φετινά παιχνίδια του Πορτογάλου μπακ. Άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό, είχε ανεβάσματα στην αντίπαλη περιοχή, ενώ αμυντικά ήταν παντού στην δεξιά πλευρά, αν και δεν είχε την βοήθεια που θα ήθελε από τον Ροντινέι.

Έσε 10: Μαζί με τον Τζολάκη οι δύο πολυτιμότεροι παίκτες του Ολυμπιακού στο σημερινό παιχνίδι. Ο Αργεντίνος μέσος ήταν κυριολεκτικά ΠΑΝΤΟΥ στο γήπεδο, πάλεψε σε όλες τις γραμμές, ενώ είχε σωτήριες τοποθετήσεις στην άμυνα, διώχνοντας τον κίνδυνο για τους «ερυθρόλευκους».

Μουζακίτης 6: Δεν πατούσε καλά από το πρώτο μέρος, ενώ στο δεύτερο έγινε αλλαγή. Είχε λάθος πάσες και τοποθετήσεις σε ένα μέτριο βράδυ για τον νεαρό μέσο.

Μαρτίνς 7: Ο Πορτογάλος εξτρέμ έκανε καλό παιχνίδι, δίνοντας ενέργεια στην επίθεση του Ολυμπιακού.

Τσικίνιο 8: Στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης ήταν θετικός και βοήθησε αρκετά και στην άμυνα. Τραυματίστηκε στα τελευταία λεπτά και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Ροντινέι 8: Είχε και τις δύο ασίστ στα γκολ που πέτυχε η ομάδα του, αλλά δεν βοήθησε αρκετά αμυντικά τον Κοστίνια στην δεξιά πλευρά, με αποτέλεσμα να βγαίνουν πολλές φορές στην κόντρα από αυτή τη πλευρά οι Γερμανοί.

Ταρέμι 9: Πάλεψε με τους αμυντικούς της Λεβερκούζεν, είχε το δεύτερο γκολ, ενώ βοήθησε και αμυντικά ο Ιρανός φορ των Πειραιωτών.

AΛΛΑΓΕΣ:

Μπιανκόν 8: Ήταν παντού στην άμυνα στα τελευταία λεπτά που πιέστηκε ο Ολυμπιακός και έδωσε πολλές λύσεις.

Γκαρθία 7: Είχε καλές τοποθετήσεις και βοήθησε ανασταλτικά στον χρόνο που αγωνίστηκε.

Μπρούνο 7: Ήταν ορεξάτος στα λεπτά που αγωνίστηκε και κάλυψε χώρος στο αριστερό άκρο της επίθεσης.

Ελ Κααμπί 7: Έδωσε κάποιες μάχες στην επίθεση του Ολυμπιακού, στην επιστροφή του στην Ελλάδα. Αποθεώθηκε από τους φίλους των «ερυθρόλευκων» όταν πέρασε στο ματς.

Σιπιόνι -: Αγωνίστηκε ελάχιστα και δεν μπορεί να αξιολογηθεί.