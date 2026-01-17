Αντίπαλοι ΠΑΟΚ: Η Μπέτις λύγισε την Βιγιαρεάλ και έρχεται με ανεβασμένη ψυχολογία στην Τούμπα

Λίγες ημέρες πριν ταξιδέψει στην Θεσσαλονίκη για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, η Μπέτις έκαμψε την αντίσταση της Βιγιαρεάλ (2-0), επιστρέφοντας στα νικηφόρα αποτελέσματα στην La Liga μετά από δύο αγωνιστικές.

Ο προπονητής της Μπέτις, Μανουέλ Πελεγκρίνι παρέταξε την ομάδα του με σύστημα 4-3-3 έχοντας κάτω από τα δοκάρια τον Βάγιες και τετράδα στην άμυνα από τα δεξιά προς τα αριστερά τους Γκόμεζ, Νάταν, Μπάρτρα και Ρουϊμπάλ.

Λο Σέλσο, Ρόκα και Αλτιμίρα ήταν η τριάδα που παρέταξε ο Χιλιανός προπονητής στον άξονα, με τους Φορνάλς, Άβιλα και Άντονι να αποτελούν την επιθετική τριπλέτα των «Βερδιμπλάνκος».

Το ματς

Στο πρώτο ημίχρονο η Μπέτις είχε τον έλεγχο του αγώνα, απείλησε την εστία της Βιγιαρεάλ αλλά και απειλήθηκε από τα «κίτρινα υποβρύχια», όμως το 0-0 σφράγισε τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών των δύο ομάδων στο πρώτο μέρος.

Στο δεύτερο μέρος η Μπέτις συνέχισε να έχει την κατοχή της μπάλας και στο 57ο λεπτό ο Ρουϊμπάλ έλυσε τον γόρδιο δεσμό, ανοίγοντας το σκορ για τους «Βερδιμπλάνκος», που λίγο αργότερα απέκτησαν και αριθμητικό πλεονέκτημα.

Στο 76ο λεπτό ο Κομεσάνια έκανε άσχημο τάκλιν και αντίκρισε απευθείας την κόκκινη κάρτα του διαιτητή της αναμέτρησης, αφήνοντας την Βιγιαρεάλ με δέκα ποδοσφαιριστές στον αγωνιστικό χώρο.

Η Μπέτις εκμεταλλεύτηκε άμεσα το αριθμητικό της πλεονέκτημα και στο 83' ο Φορνάλς μετά από ασίστ του Άντονι, «σφράγισε» το τρίποντο για τους «Βερδιμπλάνκος» διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Έτσι, η Μπέτις λίγες ημέρες πριν την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ, επέστρεψε στα νικηφόρα αποτελέσματα και έφτασε τους 32 βαθμούς, παραμένοντας σε τροχιά εξόδου στην Ευρώπη για την επόμενη σεζόν.

Oι συνθέσεις

Ρεάλ Μπέτις (Μ. Πελεγκρίνι): Βάγιες, Γκόμεζ, Νάταν, Μπάρτρα, Ρουϊμπάλ, Λο Σέλσο (79' Ρικέλμε), Ρόκα, Αλτιμίρα, Φορνάλς, Άβιλα (72' Γκαρθία), Άντονι (89' Ορτίθ).



Βιγιαρεάλ (Μαρθελίνο): Λουίζ Τζούνιορ, Πεντράθα (46' Καρδόνα), Βέιγκα, Φότι, Ναβάρο (46' Μουρίνο), Μολέιρο (81' Μαθία), Παρέχο, Κομεσάνια, Μπουκάναν (75' Αγιόθε Πέρεζ), Μικαουτάτζε, Μορένο (65' Πέπε)