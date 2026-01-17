Οι Βαυαροί κινδύνευσαν σοβαρά στην Λειψία, όμως στην επανάληψη πάτησαν το πόδι στο γκάζι και έφτασαν στο εμφατικό 1-5.

Όχι, η Μπάγερν δεν έκανε περίπατο κι ας κέρδισε με 1-5. Κινδύνευσε σοβαρά ακόμα και με ήττα, αλλά όταν μπορείς να φέρεις από τον πάγκο παίκτες, όπως ο Κίμιχ και ο Μάικλ Ολίσε όλα γίνονται πιο εύκολα.

Για ένα ημίχρονο, η Λειψία έπαιξε υποδειγματικά. Προηγήθηκε με ωραίο γκολ του Ρόμουλο (20') και τέσσερα λεπτά αργότερα είχε τεράστια ευκαιρία με τον Νούσα για να διπλασιάσει τα τέρματα της.

Η Μπάγερν Μονάχου ήταν ανύπαρκτη στο πρώτο μέρος, όμως εμφανίστηκε στην επανάληψη. Δύο αμυντικά λάθη έφεραν την ανατροπή του σκορ με Γκνάμπρι (50') και Κέιν (67'), όμως και πάλι τίποτα δεν είχε τελειώσει.

Ο Νόιερ έκανε μία εξωπραγματική επέμβαση σε κοντινό σουτ του Ντιομαντέ και κάπου εκεί οι γηπεδούχοι έριξαν λευκή πετσέτα.

Οι Βαυαροί βρήκαν ακόμα τρία γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο με Τα (83'), Πάβλοβιτς (85'), Ολίσε (88') και έφυγε με το ευρύ 1-5, που την φέρνει και πάλι στο +11 από την Μπορούσια Ντόρτμουντ.