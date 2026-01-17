Η Άρσεναλ έκανε γκέλα με το 0-0 στην έδρα της Νότιγχαμ Φόρεστ, όμως ακόμα και έτσι αύξησε τη διαφορά στο +7 από τη 2η Μάντσεστερ Σίτι.

Σίγουρα το 0-0 με την Νότιγχαμ Φόρεστ δεν μπορεί να ικανοποιεί τον Μίκελ Αρτέτα, όμως η Άρσεναλ παρότι έχασε δύο βαθμούς στο City Ground, αύξησε κατά έναν τη διαφορά από την Σίτι, η οποία νωρίτερα έχασε με κάτω τα χέρια από την Γιουνάιτεντ στο derby. Έτσι οι Gunners είναι στο +7 από τους Cityzens και την Άστον Βίλα, η οποία έχει έναν αγώνα λιγότερο και τη δυνατότητα να πλησιάσει στο -4 από την κορυφή.

Κλειστό ήταν το ματς και το πρώτο μέρος δεν είχε καν σουτ on-target. Στο 29’ ήρθε η πρώτη κλασική ευκαιρία όταν έπειτα από κόρνερ του Ράις και σουτ του Μαντουέκε ο Μαρτινέλι φάτσα με το γκολ πλάσαρε άουτ με το αριστερό και στο 41’ μετά από λάθος των παικτών της Φόρεστ, ο Γιόκερες δεν κατάφερε να πάρει καλά την μπάλα μπροστά του στο άδειο γήπεδο και οι αμυνόμενοι τον πρόλαβαν και έβαλαν μπλοκ στο σουτ του.

Στην επανάληψη ο Αρτέτα νωρίς έκανε τριπλή αλλαγή βάζοντας Σάκα, Ζεσούς και Μερίνο και η ομάδα του έγινε πιο πιεστική. Στο 59’ ήρθε το πρώτο σουτ στον στόχο αλλά ο Σελς έβγαλε το σκαστό του Ράις, στο 65’ ο keeper της Φόρεστ απέκρουσε την κεφαλιά του… Σάκα και στη συνέχεια ο Μερίνο απείλησε δύο φορές όμως χωρίς αποτέλεσμα και το 0-0 παρέμεινε.