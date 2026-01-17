Scouting Report Σαντίνο Αντίνο: Δημιουργός ανισορροπίας (Vids & Stats)

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την πιο σωστή μεταγραφή του τα τελευταία πολλά χρόνια, βάζοντας στον οργανισμό του στοιχεία που έλειπαν. Για πρώτη φορά μετά από τρία χρόνια, δημιουργεί ποδοσφαιρικό DNA, με τις μεταγραφές που κάνει να διαθέτουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο. Ο φίλαθλος του Παναθηναϊκού βλέπει να γίνεται κάτι ορθολογικό. Θα πετύχει;

Αθλητικότητα

Αρκετά γρήγορος ποδοσφαιριστής, ωραίος διασκελισμός, μεγάλος. Διακρίνεται για τα εκρηκτικά πρώτα του βήματα· πραγματικά μπορεί να σε αφήσει πίσω χωρίς να το καταλάβεις, χωρίς να μπορέσεις να αντιδράσεις.

Μοιράζει το βάρος του σώματος αστραπιαία και ομοιόμορφα και έτσι αλλάζει κατεύθυνση σε πολύ μικρό χρόνο. Σε συνδυασμό με την ταχύτητά του, δημιουργείται ένα σύνολο που περιλαμβάνει εκρηκτικότητα, agility και ταχύτητα υψηλού επιπέδου.

Αν τα παραπάνω συνδυαστούν με το νεύρο που διαθέτει και τη δύναμή του, συμπληρώνουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο αθλητικότητας. Δυνατό παιδί παρά τα 174 εκατοστά του και τα 66 κιλά του. Παλεύει κάθε φάση, μάχεται, χρησιμοποιεί το σώμα του. Ειδικά σε καταστάσεις ώμο με ώμο καταφέρνει να βγει νικητής στη μάχη με τον αντίπαλό του.

Δεν αφήνει τίποτα να πάει χαμένο, έχει ποδοσφαιρικό τσαμπουκά και πάθος, θέληση να πάρει κάθε μπάλα. Τα νούμερά του στις μονομαχίες είναι ενδεικτικά. Δύναμη, ταχύτητα, πάθος.

Θέση / Playing Style

Κλασικός winger, η καλή του θέση είναι αυτή του αριστερού εξτρέμ. Για να το πάμε πιο συγκεκριμένα, στη Γοδόι που έπαιζε με 50% κατοχή μπάλας, η αρχική του τοποθέτηση ήταν στο ύψος της σέντρας, αριστερά, πάνω στη γραμμή.

Στην Εθνική Αργεντινής υπάρχει διαφορά. Περισσότερη ώρα η μπάλα στα πόδια της ομάδας του, υψηλότερη και λίγο πιο ελεύθερη τοποθέτηση. Ξεκινά πάνω στη γραμμή στις περισσότερες περιπτώσεις για να μπορέσει να «αποκόψει» τον προσωπικό του αντίπαλο και να παίξει 1v1, έχοντας όσο περισσότερο χώρο μπορεί σε iso. Ξαναλέω, τέτοιου είδους ποδοσφαιριστές ακουμπάνε τις πλάγιες γραμμές για τους παραπάνω λόγους.

Επιδιώκει την προσωπική ενέργεια, δεν είναι παιδί που έχει μάθει να λειτουργεί σε πλήρως organized ποδόσφαιρο. Του αρέσει η φαντασία και η ατομική ενέργεια· φυσικά στην Εθνική του είναι πιο πολύ σε ομαδικό επίπεδο συνεργασίας και πάσας, όμως η φυσική του ροπή είναι το ελεύθερο ποδόσφαιρο, που έχει μέσα πολύ ταλέντο, ατομική ενέργεια και μπάλα στα πόδια.

Ντρίμπλα: Δημιουργός Ανισορροπίας

Ντρίμπλα τεχνικής, ντρίμπλα ταχύτητας, διαθέτει και τα δύο. Μπορεί να πάει εξωτερικά ή εσωτερικά, να ανοίξει την μπάλα και να περάσει με την ταχύτητα ή να κάνει κάτι τεχνικό με την μπάλα ανάμεσα στα πόδια. Η ποικιλία είναι σαφώς μεγάλη.

Του αρέσουν οι 1v1 καταστάσεις, τις επιδιώκει και χρησιμοποιεί τη φαντασία του. Είναι ίσως το καλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού του. Θα πάει πάνω στον αντίπαλο να τον περάσει, ακόμα και σε δεύτερο και σε τρίτο. Είτε στη σειρά είτε μαζί. Τεχνική, εκρηκτικότητα και agility του έχουν δημιουργήσει ισχυρή αποφασιστικότητα και θράσος.

Η δημιουργία στο ποδόσφαιρο δεν έρχεται μόνο με πάσα. Έρχεται και με ατομική ενέργεια. Αν περάσεις τον αντίπαλό σου, δε δημιουργείς ανισορροπία; Δεν μετακινείς την άμυνα; Δεν θα τραβήξεις κάποιον άλλον αντίπαλο από τη θέση του, ο οποίος θα

αφήσει κενό;

Όλοι οι προπονητές αυτό ψάχνουν: πώς θα μετακινήσουν την άμυνα, πώς θα βγάλουν τον αντίπαλο από τη θέση του και θα τον κάνουν να σκεφτεί σε μικρό χρόνο, ώστε να υποπέσει σε λάθος.

Ικανότητα να ντριμπλάρει και να βγάλει την ομάδα του στο transition, ικανότητα να ντριμπλάρει σε κλειστές άμυνες. Ο Σαντίνο Αντίνο έχει φαντασία, ικανότητα με την μπάλα στα πόδια και θα δημιουργήσει hype από την πρώτη στιγμή με την μπάλα στα

πόδια.

Σε ομάδα με 50% κατοχή μπάλας, ο Αντίνο ξεπερνά τις 8 προσπάθειες ανά ματς. Στην Ελλάδα, ένας ντριμπλέρ σε ομάδα πρωταθλητισμού που παίζει με 60–65% έχει κάτι λιγότερες από 10. Εδώ, στα μέρη μας λοιπόν, ο Αντίνο θα είναι ανάμεσα στους πρώτους. Ο Παναθηναϊκός βάζει έναν διεμβολιστή επιπέδου και πρέπει να του δημιουργήσει τις συνθήκες να διαπρέψει. Μπορεί να κάνει τη διαφορά, να δημιουργήσει φάσεις και πανικό στον αντίπαλο από το πουθενά.

Μπορεί να φύγει στο transition, να το υποστηρίξει ή να το ξεκινήσει ο ίδιος, την ίδια ώρα που μπορεί να «ανοίξει» άμυνες με πολλά κορμιά και σε χαμηλά blocks.

Σέντρες

Τριών ειδών σέντρες υπάρχουν στο ποδόσφαιρο:

1. Cut –backs: Είναι οι σέντρες που γίνονται χαμηλά και συνήθως εκτελούνται μέσα ή σχεδόν στην πλάγια γραμμή της περιοχής. Οι παίκτες που τις επιχειρούν προσπαθούν να φτάσουν μέχρι την τελική γραμμή για να δώσουν φορά στην μπάλα αντίθετη με την κίνηση των αμυντικών και πάνω στην κίνηση των συμπαικτών τους. Αυτή η σέντρα γίνεται δυνατά και στο έδαφος και πολλές φορές εκτελείται με ανάποδο πόδι. Ο Σαντίνο Αντίνο, που είναι δεξιοπόδαρος και παίζει αριστερά, βολεύεται με τέτοιου είδους επαναφορές στην περιοχή, τις έχει στο ρεπερτόριό του και εξυπηρετούν επιθετικούς με ταχύτητα και ικανότητα να βγουν στο πρώτο δοκάρι ή 10άρια να έρθουν σαν τρέιλερ.

2. Κανονική σέντρα, κλασική. Η γνωστή και παραδοσιακή σέντρα που γίνεται από την πλευρά, είτε με το αδύνατο, είτε με το δυνατό πόδι. Ο Αντίνο σεντράρει και με τα δύο, σαφώς καλύτερες όμως είναι αυτές με το δεξί πόδι. Τίποτα ιδιαίτερο εδώ.

3. Σέντρες από βαθιά: Έχει μπει τα τελευταία χρόνια στην καθημερινότητα των αγώνων. Πολύ σημαντική σέντρα, από τα half – spaces στο δεύτερο δοκάρι συνήθως. Ο Αντίνο τις κάνει, είναι όμως θέμα συνολικής δουλειάς να γίνουν αποτελεσματικές.

Εκτελέσεις και ευκαιρίες

Δεν είναι το καλύτερό του κομμάτι, προσπαθεί και πραγματοποιεί τελικές όπως είδατε στην κάρτα του παραπάνω. Οι εκτελέσεις του είναι μέτριες και χρειάζεται περισσότερη δουλειά.

Εκτελεί και εκτός περιοχής, δε διστάζει να δοκιμάσει. Βάζει δύναμη στην μπάλα. Του αρέσει να έρχεται εσωτερικά και να ψάχνει το σουτ, πρέπει να ανεβάσει για αρχή το ratio στο να βρίσκει στόχο και να εκτελεί στοχευμένα σε γωνίες.

Pressing – Αμυντική λειτουργία

Μοιάζει με τον Πελίστρι, ικανός στο press, βάζει δύσκολα στον αντίπαλο. Γρήγορος, με δύναμη που δεν έχει πρόβλημα στις επαφές, δεν αμελεί τα αμυντικά του καθήκοντα και καταφέρνει να είναι αρκετά χρήσιμος για την ομάδα του σε οποιοδήποτε στυλ άμυνας διαλέξει ο προπονητής του.

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ομάδα που θέλει να πρεσάρει ψηλά, έχει ένταση και αντοχή στο παιχνίδι του για να μπορέσει να διατηρήσει την ενέργειά του σε μεγάλο μέρος του αγώνα.

Σε μεσαίο μπλοκ μπορεί να βγάλει παρεμβάσεις και να δημιουργήσει συνθήκες να φύγει στον κενό χώρο με την ταχύτητά του, ενώ σε χαμηλό μπλοκ θα γυρίσει να βοηθήσει τον μπακ της πλευράς.

Ο Σαντίνο Αντίνο είναι ένας ποδοσφαιριστής υψηλού επιπέδου με δυνατότητα ακόμα μεγαλύτερης εξέλιξης. Εξαιρετικός στα transitions και στη δημιουργία ανισορροπίας στην αντίπαλη άμυνα.

Διαθέτει το potential και όχι το βιογραφικό ως πρώτη ανάγνωση και εντάσσεται σε πλαίσιο επένδυσης που δεν μας είχε συνηθίσει ο οργανισμός του Παναθηναϊκού. Αυτές οι μεταγραφές πρέπει να επικροτούνται.