ΑΕΛ: Μπήκε ο Όλαφσον ενόψει Άρη - Εκτός ο Ατανάσοφ

Γνωστή έγινε η αποστολή της ΑΕΛ Novibet για το εντός έδρας ματς κόντρα στον Άρη.

Έτοιμη για την αναμέτρηση κόντρα στον Άρη στην ΑΕL FC Arena είναι η Λάρισα, με τον Σάββα Παντελίδη να μην μπορεί να υπολογίζει τον τιμωρημένο Ατανάσοφ, αλλά και στους επίσης τιμωρημένους Μασόν και Γκρόζο, ενώ επίσης εκτός έμεινε ο τραυματίας Βινιάτο.

Αντιθέτως, ο νεοαποκτηθείς Ισλανδός αριστερό μπακ, Νταβίντ Όλαφσον, συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή των «Βυσσινί» για την αναμέτρηση με τον Άρη.

Aναλυτικά η αποστολή: Μελίσσας, Αναγνωστόπουλος, Βενετικίδης, Δεληγιαννίδης, Αποστολάκης, Φεριγκρά, Ηλιάδης, Παντελάκης, Κοσονού, Όλαφσον, Σουρλής, Πέρεζ, Στάικος, Αντράντα, Σαγάλ, Χατζηστραβός, Τούπτα, Δημηνίκος, Μούργος, Πασάς, Γκαράτε.

