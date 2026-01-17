Ένα βήμα από το deal Λάτσιο και Μπόρνμουθ για Μανδά!

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Ιταλία, ο Έλληνας τερματοφύλακας ετοιμάζει βαλίτσες για Premier League!

Μόνο κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν τον τρόπο καταβολής των χρημάτων απομένουν για να κλείσει το deal για την μεγάλη μεταγραφή του Χρήστου Μανδά στην Μπόρνμουθ!

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ιταλία, η Λάτσιο έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τον αγγλικό σύλλογο για τον δανεισμό του Έλληνα τερματοφύλακα ως το τέλος της χρονιάς με υποχρεωτική οψιόν αγοράς ύψους 17,5 εκατομμυρίων ευρώ.

O αθλητικός διευθυντής της Λάτσιο, Άντζελο Φαμπιάνι επιβεβαίωσε στο Sky Sports Italia ότι η μεταγραφή είναι ένα βήμα από την οριστική της ολοκλήρωση, αφού όλες οι πλευρές κινούνται πολύ γρήγορα για την ολοκλήρωση του μεγάλου deal.

Με αγωνία περιμένει τις εξελίξεις τόσο ο Χρήστος Μανδάς, όσο και ο ΟΦΗ, ο οποίος έχει κρατήσει ποσοστό μεταπώλησης που φτάνει το 15%.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας βρισκόταν εδώ και περίπου ένα χρόνο στην λίστα της Μπόρνμουθ, που έχει κάκιστο απολογισμό φέτος στην Premier League (40 γκολ παθητικό σε 21 παιχνίδια) και ψάχνει έναν γκολκίπερ για να ανεβάσει το επίπεδο ανταγωνισμού στον Τζόρτζε Πέτροβιτς, ο οποίος δεν κάνει φέτος και την καλύτερη σεζόν του.