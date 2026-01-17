Μεγάλη γκέλα η Λίβερπουλ, πλησίασε στην 4άδα η Τσέλσι

Η Λίβερπουλ προηγήθηκε αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει την Μπέρνλι στο Anfield (1-1) και η Τσέλσι μετά το 2-0 επί της Μπρέντφορντ μείωσε τη διαφορά στο -2.

Συνεχίζουν να μην πηγαίνουν καλά τα πράγματα για την ομάδα του Άρνε Σλοτ και μέσα στο 2026. Οι Reds είχαν 31 τελικές κόντρα στην Μπέρνλι, έχασαν πέναλτι και παρότι προηγήθηκαν, δέχθηκαν γκολ στην πρώτη on-target τελική και πέταξαν δύο βαθμούς (1-1). Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Τσέλσι, που έκοψε τη φόρα της Μπρέντφορντ (2-0) και πήγε στο -2 από την 4άδα και το -1 από την 5άδα. Μια από τα ίδια για την Τότεναμ.

Στο 32’ οι γηπεδούχοι πήραν soft πέναλτι για πτώση του Γκάκπο μέσα στην περιοχή, όμως ο Σόμποζλαϊ από τα 11 βήματα έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Τελικά, η Λίβεπουλ πήρε το προβάδισμα που άξιζε βάσει της εικόνας του αγώνα στο 42’ όταν ο Κέρτις Τζόουνς έστρωσε στον Βιρτς και εκείνος με τρομερό σουτ βρήκε το παραθυράκι (1-0). Στο ξεκίνημα της επανάληψης οι Μέρσεϊσαϊντερς είχαν τρεις ευκαιρίες για να σφραγίσουν τη νίκη, όμως δεν τα κατάφεραν και στο 65’ ο Έντουαρντς τιμώρησε με διαγώνιο σουτ μέσα από την περιοχή. Στο επόμενο διάστημα οι Reds πίεσαν και πολιόρκησαν, όμως το 1-1 δεν έμελλε να αλλάξει.

Τα κατάφερε στο ντεμπούτο του Ροζίνιορ η Τσέλσι

Αν και κουβαλούσε κούραση από τον μεσοβδόμαδο αγώνα με την Άρσεναλ στο League Cup, η Τσέλσι επιβλήθηκε δύσκολα της Μπρέντφορντ στο Stamford Bridge (2-0) και «μάζεψε» τη διαφορά από την Λίβερπουλ στο ντεμπούτο του Λίαμ Ροζίνιορ σε πάγκο της Premier League. Οι Μπλε άνοιξαν το σκορ στο 26’ με σουτάρα του Ζοάο Πέντρο στον ουρανό των δικτύων και o Σάντσεθ [man-of-the-match] έκανε ό,τι μπορούσε για να κρατήσει το 1-0, στο 76’ ο Πάλμερ, που είχε μπει ως αλλαγή, διαμόρφωσε το τελικο 2-0 με πέναλτι.



Απλά δεν μπορεί η Τότεναμ

Δεν μπορεί να ισιώσει ποτέ η Τότεναμ υπό καμία συνθήκη. Οι Spurs συνεχίζουν να κάνουν τους fans τους να… γερνάνε πριν την ώρα τους καθώς ηττήθηκαν εντός έδρας με γκολ στο 93’ από την Γουέστ Χαμ (1-2) και πλέον είναι 14οι. Σάμερβιλ και Γουίλσον πέτυχαν τα γκολ των Σφυριών, που παραμένουν στη ζώνη του υποβιβασμού, ο Ρομέρο μείωσε για το σύνολο του Τόμας Φρανκ. Συνέχεια στην τρελή πορεία της έδωσε η Σάντερλαντ με το 2-1 επί της Κρίσταλ Πάλας, που διαλύεται, και είναι πλέον στο -3 από την 4άδα! Ξεκόλλησε από τα χαμηλά η Λιντς έπειτα από το 1-0 σε βάρος της Φούλαμ.