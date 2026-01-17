Μορέτο: «Είπε "ναι" στη Μπόρνμουθ ο Μανδάς» (pic)

Ο Έλληνας γκολκίπερ θα αποχωρήσει από τους «Αετούς» και το όνομά του είχε συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ούτως ή άλλως θέλει να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του με ποιοτικούς παίκτες.
Όλα δείχνουν πάντως ότι ο Μανδάς θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μπόρνμουθ, με τον Ματέο Μορέτο να αναφέρει πως ο ίδιος απάντησε θετικά στην πρόταση της αγγλικής ομάδας, η οποία προχωρά και τις διαπραγματεύσεις με την Λάτσιο.
«Ο Μανδάς είπε «ναι» στην Μπόρνμουθ, με τις διαπραγματεύσεις με τη Λάτσιο να βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός δημοσιογράφος και μένει να φανεί εάν η συγκεκριμένη μεταγραφή θα ολοκληρωθεί.
Η ανάρτησή του:
Youssef En-Nesyri proposto anche all’Aston Villa.— Matteo Moretto (@MatteMoretto) January 17, 2026
Mandas ha detto sí al Bournemouth, trattativa ben avviata con la Lazio.
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