Μορέτο: «Είπε "ναι" στη Μπόρνμουθ ο Μανδάς» (pic)

Σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο, ο Χρήστος Μανδάς τα έχει βρει σε όλα με τη Μπόρνμουθ, η οποία προχωράει τις διαπραγματεύσεις με την Λάτσιο.

Ο Έλληνας γκολκίπερ θα αποχωρήσει από τους «Αετούς» και το όνομά του είχε συνδεθεί και με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ούτως ή άλλως θέλει να ενισχύσει τον ελληνικό κορμό του με ποιοτικούς παίκτες.

Όλα δείχνουν πάντως ότι ο Μανδάς θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μπόρνμουθ, με τον Ματέο Μορέτο να αναφέρει πως ο ίδιος απάντησε θετικά στην πρόταση της αγγλικής ομάδας, η οποία προχωρά και τις διαπραγματεύσεις με την Λάτσιο.

«Ο Μανδάς είπε «ναι» στην Μπόρνμουθ, με τις διαπραγματεύσεις με τη Λάτσιο να βρίσκονται σε πολύ καλό δρόμο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ιταλός δημοσιογράφος και μένει να φανεί εάν η συγκεκριμένη μεταγραφή θα ολοκληρωθεί.

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