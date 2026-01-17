Βαθμολογία Super League: Νίκη ελπίδας για Πανσερραϊκό

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής έχει ως εξής:
|1. Ολυμπιακός
|16
|39
|33-8
|2. ΠΑΟΚ
|16
|38
|34-12
|3. ΑΕΚ
|16
|38
|27-12
|4. Λεβαδειακός
|16
|31
|39-18
|5. Παναθηναϊκός
|15
|25
|24-17
|6. Βόλος ΝΠΣ
|16
|25
|19-21
|7. Άρης
|16
|21
|14-17
|8. Κηφισιά
|17
|19
|24-26
|9. Παναιτωλικός
|16
|15
|14-27
|10. ΟΦΗ
|15
|15
|19-27
|11. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|16
|13
|15-23
|12. Ατρόμητος
|16
|13
|14-22
|13. ΑΕΛ Novibet
|16
|10
|14-28
|14. Πανσερραϊκός
|17
|8
|9-41
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
Η 17η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμέτρησεις
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
17:00: ΑΕΛ Novibet - Άρης
19:00: ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
21:00: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
18:00: Παναιτωλικός - Λεβαδειακός
20:00: Βόλος ΝΠΣ - Ατρόμητος
* Η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Ολυμπιακός αναβλήθηκε
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18η)
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
17:00: Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ
19:30: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - ΑΕΚ
20:00: ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
16:00: Άρης - Λεβαδειακός
17:30: ΟΦΗ - Παναιτωλικός
19:30: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός
* Η αναμέτρηση Κηφισιά - ΠΑΟΚ αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.