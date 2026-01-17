Βαθμολογία Super League: Νίκη ελπίδας για Πανσερραϊκό

Η ομάδα των Σερρών πέτυχε την δεύτερη νίκη της στο πρωτάθλημα (2-1 την Κηφισιά) και διατήρησε ζωντανές τις ελπίδες παραμονής.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τον αγώνα που άνοιξε την αυλαία της 17ης αγωνιστικής έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 16 39 33-8 2. ΠΑΟΚ 16 38 34-12 3. ΑΕΚ 16 38 27-12 4. Λεβαδειακός 16 31 39-18 5. Παναθηναϊκός 15 25 24-17 6. Βόλος ΝΠΣ 16 25 19-21 7. Άρης 16 21 14-17 8. Κηφισιά 17 19 24-26 9. Παναιτωλικός 16 15 14-27 10. ΟΦΗ 15 15 19-27 11. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 16 13 15-23 12. Ατρόμητος 16 13 14-22 13. ΑΕΛ Novibet 16 10 14-28 14. Πανσερραϊκός 17 8 9-41

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

Η 17η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμέτρησεις

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

17:00: ΑΕΛ Novibet - Άρης

19:00: ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

21:00: ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

18:00: Παναιτωλικός - Λεβαδειακός

20:00: Βόλος ΝΠΣ - Ατρόμητος

* Η αναμέτρηση Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Ολυμπιακός αναβλήθηκε

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18η)

Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026

17:00: Ολυμπιακός - Βόλος ΝΠΣ

19:30: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - ΑΕΚ

20:00: ΑΕΛ Novibet - Πανσερραϊκός

Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026

16:00: Άρης - Λεβαδειακός

17:30: ΟΦΗ - Παναιτωλικός

19:30: Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

* Η αναμέτρηση Κηφισιά - ΠΑΟΚ αναβλήθηκε και θα διεξαχθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία.