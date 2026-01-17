Αποκλεισμός 12 ετών σε προπονητή που έστελνε άσεμνο υλικό σε παίκτριες της ομάδας!

Σοκ στην Αγγλία, με την Ομοσπονδία να τιμωρεί με 12 έτη αποκλεισμό Βρετανό προπονητή, ο οποίος έστελνε άσεμνο υλικό, με πρωταγωνιστή τον ιδιο, σε παίκτριες αλλά και ένα μέλος του τεχνικού του επιτελείου.

Με 12 έτη αποκλεισμό τιμωρήθηκε ο Ράιαν Χάμιλτον από την Αγγλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Συγκεκριμένα, ο Βρετανός προπονητής έστελνε άσεμνο υλικό με πρωταγωνιστή τον ίδιο σε παίκτριες της Σάτον Κόλντφιλντ Τάουν (Δ' κατηγορία), καθώς και σε ένα μέλος του τεχνικού του επιτελείου!

Από την πλευρά του, ο Χάμιλτον αρνήθηκε κατηγορηματικά τις 24 κατηγορίες. Ωστόσο, η υπόθεση προχώρησε και μετά από καταγγελίες τεσσάρων παικτριών και μίας βοηθού στην FA πως ο πρώην προπονητής τους είχε στείλει, μεταξύ άλλων, ημίγυμνες φωτογραφίες του και βίντεο όπου αυνανιζόταν, βρέθηκε ένοχος για τις 23 από αυτές. Παράλληλα, ο Χάμιλτον κατηγορήθηκε και για ανάρμοστα σχόλια που έκανε στα αποδυτήρια.

Τα περιστατικά που έφεραν τις καταγγελίες σημειώθηκαν μεταξύ Μαΐου 2022 και Νοεμβρίου 2024, με τον Χάμιλτον να φέρεται να μην έδειξε κανένα σημάδι μετάνοιας για τις πράξεις του και απλά να λέει πως δεν ένιωθε περήφανος για αυτές,

Ταυτόχρονα, στην αναφορά της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου αναφέρεται πως ο Βρετανός προπονητής δεν είχε φροντίσει να παραδώσει το υλικό του κινητού του τηλεφώνου, όπως του είχε ζητηθεί.