Στην πρεμιέρα του Άλβαρο Αρμπελόα στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου, το σκηνικό ήταν... δυστοπικό.

Ήταν το πιο παράξενο εντός έδρας παιχνίδι των τελευταίων -πολλών- ετών. Οι αποδοκιμασίες ξεκίνησαν από την άφιξη στο "Σαντιάγκο Μπερναμπέου" με το πούλμαν της ομάδας και συνεχίστηκαν με ακόμα μεγαλύτερη ένταση, τόσο στο ζέσταμα, όσο και στην ανάκρουση των ενδεκάδων.

Περισσότερο γιουχάισμα έφαγαν Βινίσιους, Μπέλιγχαμ, ενώ ακούστηκε και σύνθημα που ζητούσε από τον Φλορεντίνο Πέρεθ να παραιτηθεί.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στα επίσημα του γηπέδου ήταν και ο Κάρλο Αντσελότι μαζί με μέλη της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Βραζιλίας, με σκοπό να δει παίκτες της σελεσάο.

Κάπως έτσι, το αγωνιστικό κομμάτι πέρασε σε δεύτερο ρόλο.

Για 58 λεπτά, η Ρεάλ Μαδρίτης φλέρταρε με μία ακόμα γκέλα, μετά τον ντροπιαστικό αποκλεισμό στο Κύπελλο από την Αλμπαθέτε.

Η Λεβάντε ήταν αποφασισμένη να πουλήσει ακριβά το τομάρι της και μάλιστα στο 42ο λεπτό άγγιξε το 0-1 με τον Πάμπλο Μαρτίνεθ.

Ωστόσο, στην επανάληψη η Ρεάλ Μαδρίτης σοβαρεύτηκε και καθάρισε το παιχνίδι. Ένα πέναλτι του Ντέλα λύτρωσε την βασίλισσα με τον Μπαπέ να κάνει το 1-0 (58').

Το δεύτερο τέρμα του Ραούλ Ασένσιο (65') καθάρισε την αναμέτρηση, με την Ρεάλ Μαδρίτης να έχει και δοκάρι με τον Μασταντουόνο λίγο αργότερα.

Η βασίλισσα πλησίασε και πάλι στον πόντο την κορυφή, όμως το ανικανοποίητο κοινό της γιούχαρε εκ νέου μετά το τελευταίο σφύριγμα, αφού οι μερένγκες εδώ και καιρό στραβά αρμενίζουν...