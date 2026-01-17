Ο ΠΑΟΚ έχασε μεγάλη ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά, ο Παναθηναϊκός κράτησε το αήττητο (0-0) και παρέμεινε στο +5 από τον Δικέφαλο στη φετινή Super League K17.

Ώρα ντέρμπι για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό τις δύο καλύτερες ομάδες της φετινή σεζόν στη Super League K17, με τους «πράσινους» να είναι αήττητοι στην κορυφή με ρεκόρ 10-2-0 και τον Δικέφαλο στο -5 με 27 βαθμούς, θέλοντας να πάρει το τρίποντο στη Θεσσαλονίκη για να μειώσει στους δύο βαθμούς τη διαφορά.

Ελαφρά υπεροχή χωρίς απειλή για τους γηπεδούχους, με την πρώτη -και μοναδική για το πρώτο ημίωρο- ευκαιρία να καταγράφεται στο 8’, όταν ο Ματέρα εκμεταλλεύτηκε το λάθος της άμυνας, πλάσαρε, αλλά το σουτ του βρήκε σε ετοιμότητα τον Γείτονα.

Στο 30ο λεπτό είχαμε μία «περίεργη» φάση, με τη σέντρα σουτ του Τοπαλίδη να αιφνιδιάζει τον Γείτονα και να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι.

Ένας ΠΑΟΚ που απειλούσε από τα αριστερά με τους Τεντολούρη-Χατσίδη σε εξαιρετική μέρα, ενώ από τους «Πράσινους» διακρίθηκε ο Σέμος.

Τελευταία φάση του ημιχρόνου στο 45ο λεπτό με την κεφαλιά του Σούβλατζη να καταλήγει ψηλά και τις δύο ομάδες να πηγαίνουν δίχως σκορ στα αποδυτήρια.



Οι «Πράσινοι» μπήκαν καλύτερα στην επανάληψη, χάνοντας μεγάλη ευκαιρία με τον Νταμπίζα με γυριστό σουτ στο 52ο λεπτό, με τον Δικέφαλο να πιέζεται μέχρι τη συμπλήρωση 60 λεπτών.

Από εκεί και έπειτα, οι Θεσσαλονικείς ισορρόπησαν με τον Τσιάλη στο 62΄από κοντά να αδρανεί, τον ΠΑΟΚ να πιέζει αλλά να είναι για μία ακόμα φορά αναποτελεσματικός.

Ο Παναθηναϊκός έδειχνε πιο έτοιμος με το σουτ του Φώτη στο 78΄να είναι αδύναμο, ενώ στην επόμενη φάση ο Σούβλατζης έχασε το... άχαστο από κοντά για τον Δικέφαλο στην ευκαιρία του αγώνα.

Οι αλλαγές βοήθησαν τους φιλοξενούμενους, με τους «ασπρόμαυρους» να μην παίρνουν τίποτα από τους Βλάχο-Μπουκλά και Ψυρούκη. Ο Παναθηναϊκός μάλιστα έχασε μεγάλη ευκαιρία να χτυπήσει στην τελευταία φάση του ματς, όμως το σουτ που επιχείρησαν οι «Πράσινοι» κατέληξε λίγο άουτ.

Τελικό 0-0 για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό, με τον Δικέφαλο να χάνει μεγάλη ευκαιρία να μειώσει τη διαφορά, το «Τριφύλλι» να παραμένει αήττητο και να διατηρεί το +5 από τον σημερινό του αντίπαλο.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΠΑΟΚ Κ17 (Ορφανός-Κρινίτσας): Νικολαΐδης, Τοπαλίδης, Τσιάλης, Καλπάκης, Χατσίδης, Γκέρσος, Λαζαρίδης, Ματέρα(72΄Ψυρούκης), Μίσχος(87΄Μτεαξάς), Τεντολούρης(81΄Βλάχος), Σούβλατζης (81΄Μπουκλάς)

Παναθηναϊκός Κ17 (Ζαζόπουλος): Γείτονας, Κουμουκέλης, Καλμπουρτζής, Σέμος, Τσίγκας, Μπινιάρης, Κάρο(68΄Μανγκιανέλο), Κρητικός(90+4΄Γκαρτσονίκας), Φώτης, Βασιλόπουλος(46΄Παπακώστας), Νταμπίζας(87΄Δήμος)