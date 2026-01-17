«Γκέλα» για την Κ19 της ΑΕΚ (vid)

Δυο πολύτιμους βαθμούς άφησε στο «Θεόδωρος Βαρδινογιάννης» η Κ19 της ΑΕΚ που έμεινε στο 1-1 με τον ΟΦΗ σε εξ αναβολής αναμέτρηση της 10ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος υποδομών (Κ19) της Super League

Στο 15ο λεπτό του αγώνα έγινε το 0-1 υπέρ των μικρών της Ένωσης με το πέναλτι που κέρδισε και αξιοποίησε ο Ζουριδάκης. Στο 26' χρειάστηκε η σωτήρια επέμβαση του Παπαβασιλείου σε σουτ του Δάρλα για να διατηρηθεί το προβάδισμα της ΑΕΚ, με το οποίο έκλεισε και το ημίχρονο.



Ο ΟΦΗ ισοφάρισε στο 73' . Ο Δάρλας εκτέλεσε το πέναλτι που κέρδισαν οι Κρητικοί, ο Παπαβασιλείου απέκρουσε και ο Δάρλας σκόραρε με δεύτερη προσπάθεια. Στο 79' ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ Γυπαράκης έκανε μεγάλη επέμβαση σε προσπάθεια του Πόριαζη και κράτησε το 1-1.

*Από την ΑΕΚ εκφράζουν παράπονα για την υπόδειξη του πέναλτι, μέσω της οποίας ο ΟΦΗ ισοφάρισε σε 1-1. Χαρακτηρίζεται στο σχετικό δελτίο Τύπου, ως «μια φάση με έντονη αμφισβήτηση».