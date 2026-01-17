Άρης: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία ενόψει ΑΕΛ

Οι παίκτες του Άρη ολοκλήρωσαν την προετοιμασία τους ενόψει της εκτός έδρας αναμέτρησης στη Λάρισα

Αναλυτικά η ενημέρωση του ποδοσφαιρικού τμήματος:

"Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το μεσημέρι στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του ΑΡΗ για τον αγώνα με την Α.Ε.Λ. NOVIBET στην «AEL FC Arena» (18/01, 17:00), στο πλαίσιο της 17ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος «Stoiximan Super League» της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό παιχνίδι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής.

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.

* Η αποστολή του ΑΡΗ θα μεταβεί το απόγευμα στη Λάρισα. "