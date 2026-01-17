Άνετη νίκη η Κ17 της ΑΕΚ

Το σκορ άνοιξε για την ΑΕΚ στο 7'. Ο Φραντζεσκάκης έβγαλε σε θέση βολής τον Ποντίκη και αυτός πλάσαρε εύστοχα. Το 1-0 ήταν και το σκορ του ημιχρόνου, αφού στο 33' ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Βαζιντάρης έκανε μεγάλη επέμβαση σε εκτέλεση φάουλ του Στάβρε.
Στο 70', μετά από φάση διαρκείας, ο Κασίδης έκανε με κεφαλιά το 2-0 και στο 84' έγινε το τελικό 3-0 μετά από κλέψιμο του Λαμπριανίδη και ασίστ στον σκόρερ Αργυρίου.
ΑΕΚ (Περικλής Παπαπαναγής): Βαζιντάρης, Ρίννης, Λαμπριανίδης, Τερζόπουλος, Χατζόπουλος (52' Διαβάτης) Στεργιαρόπουλος (46' Αδάμος) Φραντζεσκάκης (86' Φλέσιας) Κασίδης, Μαρίνος (82' Αρναούτης) Ποντίκης (82' Ταμπάκογλου) Αργυρίου.