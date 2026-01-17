Οριστικό: Το μεσημέρι της Κυριακής έρχεται Αθήνα ο Αντίνο

Το μεσημέρι της Κυριακής θα φτάσει στην χώρα μας ο Σαντίνο Αντίνο, που θεωρείται πλέον παίκτης του Παναθηναϊκού.

Το «Τριφύλλι» συνάντησε σθεναρή αντίσταση από τον πρόεδρο της Γοδόι Κρουζ, όμως έκανε την οικονομική υπέρβαση και κατάφερε να ολοκληρώσει την μεγάλη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο.

Ο ταλαντούχος Αργεντινός εξτρέμ έδειξε από την πρώτη στιγμή πόσο ήθελε να ντυθεί στα πράσινα, με την επιθυμία του να γίνεται πράξη και τον παίκτη να έρχεται στην Ελλάδα το μεσημέρι της Κυριακής.

Η άφιξή του στο «Ελ. Βενιζέλος» είναι προγραμματισμένη για τις 15:15 από Ισπανία, ώστε να τεθεί το συντομότερο δυνατό στην διάθεση του Ράφα Μπενίτεθ.