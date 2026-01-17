Παίρνει «δεκάρι» από την Αργεντινή ο Αστέρας Aktor B

Επιτελικό μέσο από την Αργεντινή έκλεισε ο Αστέρας Aktor B, είδηση που ανακοινώθηκε από την ομάδα του, την Ντεπορτίβο Μαδρίν. Ο 23χρονος μέσος θα μετακομίσει στην Τρίπολη με τη μορφή δανεισμού έως το 2027.
Το 2025 σημείωσε 7 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ σε 36 αγώνες με την ομάδα από την Αργεντινή, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στην Αντοφαγκάστα της Χιλής.
𝗙𝗨́𝗧𝗕𝗢𝗟 𝗣𝗥𝗢𝗙𝗘𝗦𝗜𝗢𝗡𝗔𝗟 ⚽️— Club Social y Deportivo Madryn (@ClubMadryn) January 16, 2026
Desde el Club Social y Deportivo Madryn le deseamos éxitos a Bruno Pérez que continuará su carrera en el Asteras Tripolis F.C. B, de la 2da. división de Grecia.
➡️ El jugador irá a préstamo hasta junio de 2027.
¡Lo mejor en lo que venga,… pic.twitter.com/2A9UAPIDEj