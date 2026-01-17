Παίρνει «δεκάρι» από την Αργεντινή ο Αστέρας Aktor B

Την παραχώρηση του Μπρούνο Πέρεθ στον Αστέρα Aktor B ανακοίνωσε η Ντεπορτίβο Μαδρίν!

Επιτελικό μέσο από την Αργεντινή έκλεισε ο Αστέρας Aktor B, είδηση που ανακοινώθηκε από την ομάδα του, την Ντεπορτίβο Μαδρίν. Ο 23χρονος μέσος θα μετακομίσει στην Τρίπολη με τη μορφή δανεισμού έως το 2027.

Το 2025 σημείωσε 7 γκολ και μοίρασε 3 ασίστ σε 36 αγώνες με την ομάδα από την Αργεντινή, ενώ στο παρελθόν έχει αγωνιστεί και στην Αντοφαγκάστα της Χιλής.