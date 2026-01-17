Βοτανικός: Το βίντεο της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με την πρόοδο των εργασιών (vid)

Το πρότζεκτ της Διπλής Ανάπλασης προχωρά, με τον Παναθηναϊκό να αποκτά ένα σύγχρονο ποδοσφαιρικό γήπεδο στον Βοτανικό, μαζί με εγκαταστάσεις για τα τμήματα του Ερασιτέχνη.
Οι εργασίες «τρέχουν» και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός δημοσίευσε ένα όμορφο βίντεο με τίτλο «Inside the Build: The Future Takes Shape», βάζοντας για τα καλά στο κλίμα τον κόσμο.
Υπενθυμίζουμε πως στόχος είναι να έχουν ολοκληρωθεί όλα μέσα στο 2027, ώστε να μπορέσει στην συνέχεια η ομάδα να μπει στο νέο της «σπίτι» και να αρχίσει να γράφει εκεί τα επόμενα κεφάλαια της ιστορίας της.
Δείτε το βίντεο: