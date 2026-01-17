ΟΦΗ: Χωρίς Μπόρχα Γκονζάλες στην Τούμπα – Πέντε οι απουσίες

Με αρκετά προβλήματα ολοκλήρωσε ο ΟΦΗ την προετοιμασία του για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ.

Με προπόνηση που έγινε το μεσημέρι του Σαββάτου (17/1) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗ ενόψει του αυριανού αγώνα με τον ΠΑΟΚ.

Ο Χρήστος Κόντης αντιμετωπίζει αρκετές απουσίες, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι τιμωρημένοι, Ανδρούτσος, Λαμπρόπουλος και Νους, ο ανέτοιμος Φούντας, αλλά και ο Μπόρχα Γκονθάλεθ που ταλαιπωρείται από ίωση. Στη Θεσσαλονίκη, όμως τα ταξιδέψει ο Χρήστος Τσαλπατούρος, που είναι 16 ετών.

Στην αποστολή συμπεριέλαβε τους: Λίλο, Κατσίκα, Χριστογεώργο, Μαρινάκη, Χατζηθεοδωρίδη, Καινουργιάκη, Λαγουδάκη, Κωστούλα, Χριστόπουλο, Πούγγουρα, Κρίζμανιτς, Καραχάλιο, Αποστολάκη, Βούκοτις, Μπαΐνοβιτς, Χνάρη, Τσαλπατούρο, Νέιρα, Θεοδοσουλάκη, Σενγκέλια, Ισέκα και Σαλσέδο.