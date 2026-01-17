Παναθηναϊκός: Από Δευτέρα στην κυκλοφορία τα εισιτήρια με Ρόμα

Τη Δευτέρα (19/1) το μεσημέρι τίθενται σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Ρόμα στο ΟΑΚΑ, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους της ότι τα εισιτήρια του αγώνα της League Phase του UEFA Europa League με αντίπαλο τη Ρόμα στο Ολυμπιακό Στάδιο «Σπύρος Λούης» (29/1, 22:00) κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από τη Δευτέρα 19/1 στις 4 μ.μ..

Αναλυτικά οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Ρόμα έχουν ως εξής:

ΘΥΡΑ ΤΙΜΗ 20/21/33/34 30 € 22/23/24/30/31/32 55 € 26/28 105 € 29 205 € VIP 305 €

*Στην τιμή που αναγράφεται στον πίνακα συμπεριλαμβάνεται και το πόσο των 5 ευρώ που αφορά την ενίσχυση του Ερασιτέχνη.

Η διάθεση τους θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ.

Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.

Μετά από σχετική κυβερνητική απόφαση δεν θα είναι δυνατή η είσοδος στο γήπεδο χωρίς τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet στη συσκευή του κινητού τους τηλεφώνου. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο όσοι δεν την έχουν εγκαταστήσει ακόμα, να το πράξουν άμεσα. Η εφαρμογή Gov.gr Wallet είναι διαθέσιμη για λήψη από το Google Play και το App Store, με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης είναι εγγεγραμμένος στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

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