Φαβορί για τον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας ο Ζιντάν

Η γαλλική εφημερίδα «L'Équipe» αποκαλύπτει ότι έχουν ήδη αρχίσει... μυστικές διαπραγματεύσεις με τον Ζινεντίν Ζιντάν

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ο Ζινεντίν Ζιντάν θεωρείται το αδιαφιλονίκητο φαβορί για να διαδεχθεί τον Ντεσάμπ στον πάγκο της Εθνικής ομάδας, μετά το παγκόσμιο κύπελλο.

Ο ίδιος ο Φιλίπ Ντιαλό διαβεβαίωσε τους πάντες ότι η αγωνία για το όνομα θα λάβει τέλος μετά το τουρνουά, ώστε να μην διαταραχθεί ο Ντεσάμπ και η ομάδα του, όμως όλοι θεωρούν δεδομένο πως ο Ζιζού θα πάρει την θέση.

«Σας είπα ότι εξετάζω δύο επιλογές, την πρώτη τον Μάρτιο-Απρίλιο ή μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο. Από την κλήρωση, συνέχισα τις συζητήσεις μου και η τρέχουσα τάση είναι πολύ περισσότερο προς το Παγκόσμιο Κύπελλο. Νομίζω ότι πρέπει να επιτρέψουμε στην εθνική μας ομάδα της Γαλλίας την ηρεμία και την ηρεμία της προετοιμασίας για την διοργάνωση και στην συνέχεια θα έχουμε αυτή την περίοδο με έναν νέο προπονητή», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (FFF) στα μέσα Δεκεμβρίου.

Η γαλλική εφημερίδα «L'Équipe» αποκαλύπτει ότι έχει ήδη αρχίσει... κρυφές διαπραγματεύσεις με τον Ζινεντίν Ζιντάν. Ο διορισμός του νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 1998 αναμενόταν εδώ και αρκετό καιρό και ο ίδιος ο «Ζιζού» έχει σαφώς υπονοήσει ότι ελπίζει να επιστρέψει σύντομα στο περιθώριο. «Σύντομα, ελπίζω», απάντησε στις 10 Νοεμβρίου, σε έναν αγώνα θρύλων που διοργανώθηκε στην Τουλόν.

Εν ολίγοις, η Γαλλική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία (FFF) και το περιβάλλον του Ζιντάν έχουν αρχίσει συζητήσεις σχετικά με την σύνθεση του προπονητικού επιτελείου. Εκτός απροόπτου, είναι πολύ πιθανό να συμπεριληφθεί ο έμπιστος βοηθός του Ζιντάν στη Ρεάλ Μαδρίτης, Νταβίντ Μπετόνι. Όσο για τους υπόλοιπους, δεν έχουν αναφερθεί άλλα ονόματα, εκτός από την επιθυμία του Ζιντάν για ένα αρκετά μεγάλο επιτελείο, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης μιας μονάδας ανάλυσης δεδομένων.