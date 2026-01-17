Νίκη για την ΑΕΚ επί του ΟΦΗ στο εξ αναβολής

Η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τον ΟΦΗ σε εξ αναβολής αγώνα της 10ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Κ15 της Super League στις εγκαταστάσεις Athens LifeTech Park στα Σπάτα.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα χάθηκε από την ΑΕΚ στο 28' με το τετ α τετ του Παμφίλη που σταμάτησε ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ Κατσάρας, όμως ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ Νίκος Ιορδανόπουλος «απάντησε» στο 33', αποκρούοντας πέναλτι από τον Παναγιωτάκη.

Το γκολ ήρθε στο 59' από τον Παρασκευαϊδη μετά από ασίστ του Λιάκου. Ήταν η πρώτη επαφή του σκόρερ με τη μπάλα, ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Παμφίλη.

Ο Κορμανός έχασε στο 78' την ευκαιρία να «κλειδώσει» τη νίκη με δεύτερο γκολ και έτσι φτάσαμε σε ένα συγκλονιστικό φινάλε, με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ Ιορδανόπουλο να κρατά τη νίκη και να γίνεται ο ήρωας του αγώνα, αποκρούοντας πέναλτι του Μαυροφόρου στο 80+2' και τετ α τετ του Αχτσή στο 80+4'.

ΑΕΚ (Μιχάλης Παυλής): Ιορδανόπουλος, Κανιός, Νίκου, Μυλωνάς, Τσιφτσής (68' Φαναρίσιος) Κωνσταντινίδης (68' Κνιθάκης) Κουργιαντάκης, Παμφίλης (58' Παρασκευαϊδης) Δημητρούλας, Λιάκος, Κορμανός