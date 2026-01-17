ΜΜΕ Βουλγαρίας: «Η ΤΣΣΚΑ Σόφιας ετοιμάζει πρόταση για τον Ντεσπόντοφ»

Στο στόχαστρο της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έχει μπει ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Βουλγαρίας - Ετοιμάζει πρόταση για τον έμπειρο εξτρέμ η ομάδα του «στρατού».

Με το μέλλον του -κατά τεκμήριο- καλύτερου Βούλγαρου παίκτη τα τελευταία χρόνια ασχολούνται τα ΜΜΕ της γειτονικής χώρας και συγκεκριμένα το «Tema Sport».

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα, η ομάδα της πρωτεύουσας, ετοιμάζει πρόταση το καλοκαίρι για την απόκτηση και τον επαναπατρισμό του Κιρίλ Ντεσπόντοφ.

Θυμίζουμε πως το συμβόλαιο του 29χρονου εξτρέμ με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ντεσπόντοφ φόρεσε τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ την τριετία 2016-2018, καταγράφοντας 80 συμμετοχές και 25 γκολ, πριν βρεθεί στο Ράζγκραντ για λογαριασμό της Λουντογκόρετς.

