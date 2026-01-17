«Βόμβα» με Κλωναρίδη ο Άρης Πετρούπολης!

Τη... μεταγραφή της χρονιάς στη Γ' Εθνική έκανε ο Άρης Πετρούπολης, καθώς συμφώνησε με τον Βίκτωρα Κλωναρίδη!

Στη Γ' Εθνική θα συνεχίσει την καριέρα του ο Βίκτωρας Κλωναρίδης, ο οποίος επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη Πετρούπολης! Ο 33χρονος επιθετικός αγωνιζόταν τελευταία στη Φορτζ FC στον Καναδά και αποφάσισε να ενισχύσει τον Άρη, στην προσπάθεια που κάνει να ανέβει στη Super League 2.

Αναλυτικά:

Το διοικητικό συμβούλιο του Άρη Πετρούπολης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Βίκτωρα Κλωναρίδη. Το νέο μας μεταγραφικό απόκτημα γεννήθηκε στις 28 Ιουλίου 1992 στο Βέλγιο και αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια σε όλες τις θέσεις της επίθεσης. Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφές στην ιστορία του συλλόγου, η οποία αναβαθμίζει το αγωνιστικό πρεστίζ της ομάδας μας, όπως συνέβη και στην περίπτωση του Αμπιολα Νταουντα.

Ο Κλωναρίδης διαθέτει τεράστια εμπειρία, έχοντας καταγράψει περισσότερες από 170 συμμετοχές στη Superleague 1, ενώ υπήρξε διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες του Βελγίου (U19). Το νέο μας απόκτημα έρχεται να βοηθήσει στον μεγάλο στόχο που έχουμε θέσει, φέροντας παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα όπως το Σαμπιονά, όπου αγωνίστηκε με τη Λιλ και τη Λανς, καθώς και την Τουρκία με την Ουμρανίεσπορ. Στην Ελλάδα έγινε ευρύτερα γνωστός από τη θητεία του στην ΑΕΚ, με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα Ελλάδας (2017-2018) και το Κύπελλο (2010-2011), ενώ πανηγύρισε το Κύπελλο Ελλάδας και με τον Παναθηναϊκό το 2014, έχοντας συμπληρώσει πάνω από 100 εμφανίσεις με το «τριφύλλι».

Με επιτυχημένα περάσματα από τον ΑΠΟΕΛ, τον Ατρόμητο, την Κηφισιά και πρόσφατα τη Φορτζ FC στον Καναδά, ο Κλωναρίδης αποτελεί μια προσωπικότητα του ποδοσφαίρου που θα προσφέρει πολύτιμα εφόδια στον Άρη Πετρούπολης. Βίκτωρα, καλώς όρισες στην ομάδα μας!