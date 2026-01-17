Άρης: Στις προπονήσεις για να δοκιμαστεί ο 18χρονος Τανταγιόν

Στις προπονήσεις του Άρη για να δοκιμαστεί ο 18χρονος Κέβιν Τανταγιόν.

Στη Θεσσαλονίκη για προπονήσεις και δοκιμές με τον Άρη βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα ο 18χρονος Κέβιν Τανταγιόν. Αριστερός εξτρέμ, με εξαιρετικές συστατικές, εντυπωσιακά νούμερα στην Βάσαλουντ, έχοντας 30 τέρματα σε 20 αναμετρήσεις, ο Σουηδός μπήκε γρήγορα στο ραντάρ των κιτρινόμαυρων, οι οποίοι καίγονται για ακραίο επιθετικό και αποφάσισαν να του δώσουν μια ευκαιρία.

Ο Τανταγιόν γεννήθηκε στις 30 Οκτωβρίου 2007 στη Σουηδία και τον Φεβρουάριο του 2025 αποκτήθηκε στη Βάσαλουν. Ξεκίνησε από τα υποδομής της Τζουργκάρντεν, όπου έπαιξε σε όλα τα ηλικιακά επίπεδα ως και την U17.

Εντυπωσίασε και στην U19 καθώς ολοκλήρωσε τη σεζόν με εντυπωσιακά νούμερα, βρίσκοντας δίχτυα με μεγάλη συχνότητα. Ο Τανταγιόν αγωνίζεται τόσο στην αριστερή πλευρά της επίθεσης, όσο και στην δεξιά, καθώς και στο "10" και ήδη έχει δώσει θετικά δείγματα στον Μανόλο Χιμένεθ και τους συνεργάτες του.