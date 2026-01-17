«Ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Τσιμίκα»

Ο Νικολό Σκίρα βάζει στο κάδρο τον Ολυμπιακό για τον Τσιμίκα, ο οποίος αποχωρεί από τη Ρόμα.

Δεδομένη θεωρούν στην Ιταλία τη διακοπή του δανεισμού του Κωνσταντίνου Τσιμίκα στη Ρόμα από τη Λίβερπουλ, με τον Ολυμπιακό να φαίνεται να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Ο Έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται να επιστρέψει στο Άνφιλντ, μόνο για να ξαναφύγει, καθώς δεν υπάρχει θέση γι’ αυτόν στα πλάνα του Άρνε Σλοτ.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα, ο Ολυμπιακός έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Τσιμίκα, καθώς θα τον ήθελε αν αποχωρήσει ο Μπρούνο Ονιεμαέτσι. Στο λιμάνι δεν σχολιάζουν κάτι για τα μεταγραφικά, αλλά σίγουρα αν γίνει κίνηση για αριστερό μπακ, ο πρώην «ερυθρόλευκος» βρίσκεται στα υπόψη. Ωστόσο, αποφάσεις θα ληφθούν μετά το παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν και ίσως και μετά από αυτό με τον Άγιαξ.