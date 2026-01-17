Παναιτωλικός: Κοιτάζει Πόλιτιτς για τα φτερά της επίθεσης

Στο στόχαστρο του Παναιτωλικού βρίσκεται ο Ντένις Πόλιτιτς, όπως αναφέρουν στη Ρουμανία.

Παίκτη για τα άκρα της επίθεσης αναζητά ο Παναιτωλικός και ρουμάνικα δημοσιεύματα φέρνουν στο προσκήνιο τον Ντένις Πόλιτιτς, που αγωνίζεται στη Στεάουα Βουκουρεστίου. Ο 25χρονος εξτρέμ αγωνίζεται και στις τρεις θέσεις της επίθεσης, με μεγαλύτερη άνεση στα αριστερά. Έχει περάσει από τους «μικρούς» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ έχει παίξει σε Σάλφορντ, Μπόλτον, Πορτ Βέιλ, Κρεμονέζε και Ντιναμό Βουκουρεστίου.

Οι Αγρινιώτες έχουν καταθέσει πρόταση δανεισμού του ποδοσφαιριστή μέχρι το τέλος της σεζόν. Η αξία υπολογίζεται στα 1,2 εκατ. ευρώ και την τρέχουσα σεζόν καταγράφει 22 συμμετοχές με 3 γκολ. Πέραν των εγχώριων διοργανώσεων της Ρουμανίας έχει αγωνιστεί και στις δύο ευρωπαϊκές διοργανώσεις, προκριματικά Champions και Europa League καθώς και στους ομίλους του τελευταίου.

Η μεταγραφή του το περασμένο καλοκαίρι στην Στεάουα, κόστισε περίπου 970.000 ευρώ. Συνολικά στην ποδοσφαιρική του καριέρα μετρά 174 συμμετοχές με 34 γκολ και 12 ασίστ.

