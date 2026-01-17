«Τα πρόσωπα που έγραψαν την Ιστορία μας»: Νέα δράση στο Μουσείο της ΑΕΚ και αρχή με Κωνσταντίνο Σπανούδη

Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ ξεκινά μια καινούργια δράση με τον τίτλο «Τα πρόσωπα που έγραψαν την Ιστορία μας», όπου θα παρουσιάζονται προσωπικότητες που άφησαν το στίγμα τους στην ομάδα, με τον Κωνσταντίνο Σπανούδη να είναι ο πρώτος.

Αναλυτικά:

Το Μουσείο Ιστορίας της ΑΕΚ ξεκινά μια καινούργια δράση με τον τίτλο «Τα πρόσωπα που έγραψαν την Ιστορία μας». Θα παρουσιάζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα σημαντικές προσωπικότητες (ιδρυτές, πρόεδροι, παράγοντες, προπονητές, ποδοσφαιριστές) που έγραψαν τη δική τους σελίδα στην ιστορία του συλλόγου. Στόχος να αποκτήσουν οι Ενωσίτες νέες γνώσεις ή να συμπληρώσουν τις ήδη υπάρχουσες.

Η δράση δεν θα μπορούσε να ξεκινήσει με άλλο πρόσωπο από εκείνο του εκ των βασικών ιδρυτών και πρώτου (και μακροβιότερου) προέδρου της ΑΕΚ, Κωνσταντίνου Σπανούδη.

Κωνσταντίνος Σπανούδης

Ο Κωνσταντίνος Σπανούδης γεννιέται το 1871 στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Αποφοιτά από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή και ακολούθως σπουδάζει πολιτικές επιστήμες στο Παρίσι και στην Ιταλία. Επιστρέφοντας στην Κωνσταντινούπολη επιδίδεται στη δημοσιογραφία, ενώ από το 1904 διευθύνει την «Πρόοδο», μία από τις βασικότερες εφημερίδες του Ελληνισμού της Πόλης. Με την αρθρογραφία του γίνεται ένας από τους πρωτοστάτες του αιτήματος για ένωση της Κωνσταντινούπολης με την Ελλάδα, ενώ είναι μέλος της δωδεκαμελούς «Επιτροπής της Εθνικής Αμύνης» (Ε.Ε.Α.), που αποτελείται από αντιπροσώπους διαφόρων σωματείων της Πόλης και τους διευθυντές των πέντε «εθνικών» εφημερίδων. Όπως το σύνολο σχεδόν των Ρωμιών στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου, ο Σπανούδης είναι ακραιφνής οπαδός του Ελευθερίου Βενιζέλου, με τον οποίο γνωρίζεται προσωπικά και διατηρεί τακτική αλληλογραφία.

Ωστόσο, με την κατάρρευση του μετώπου και τη Μικρασιατική Καταστροφή, φεύγει από την Κωνσταντινούπολη υπό τον εύλογο φόβο για αντίποινα εκ μέρους του τουρκικού κράτους, μαζί με το πρώτο κύμα των περίπου σαράντα χιλιάδων Ρωμιών που έρχονται στην «παλιά Ελλάδα», μια ομάδα που έμεινε γνωστή ως «απόντες Κωνσταντινουπολίτες». Στους «απόντες» συγκαταλέγονται, πλην του Σπανούδη, αρκετοί ακόμη από τους ιδρυτές της Α.Ε.Κ., αλλά και άλλοι που έπαιξαν τον έναν ή τον άλλο ρόλο στην ιστορία του συλλόγου.

Στην Αθήνα ο Σπανούδης συνεχίζει την έντονη δράση του σε σχέση με τα κοινά του Ελληνισμού της Πόλης, μετέχει σε ενώσεις και πρωτοστατεί σε δράσεις. Συνεργάζεται στενά με τον Ελευθέριο Βενιζέλο για τα σχετικά ζητήματα, ιδίως για τις διεκδικήσεις των «απόντων», τις περιουσίες των οποίων το τουρκικό κράτος, με διάταγμα της 20ής Απριλίου 1922, εκποιεί σε εξευτελιστικές τιμές προς μουσουλμάνους με διασυνδέσεις προς τις αρχές. Εντάσσεται στο Κόμμα των Φιλελευθέρων του Βενιζέλου και πολιτεύεται. Χρόνια αργότερα, το 1932, εκλέγεται βουλευτής για σύντομο χρονικό διάστημα λίγων μηνών. Παρά τα συχνά αναφερόμενα, ουδέποτε διατελεί υπουργός· παραμένει όμως πάντοτε στενός συνεργάτης του Ελευθερίου Βενιζέλου.

Και βέβαια, είναι από τους βασικούς εμπνευστές της ίδρυσης της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινουπόλεως, που αποφασίζεται τον Απρίλιο του 1924, με ιδρυτές συνολικά 42 Πολίτες. Ο Σπανούδης αντιλαμβάνεται ότι ο αθλητισμός είναι ένας χώρος στον οποίο ο προσφυγικός Ελληνισμός μπορεί να συνασπιστεί, να βρει παρηγοριά για τα δεινά που έχει υποστεί και να διατηρήσει την ταυτότητά του.

Γίνεται ο πρώτος πρόεδρος της Α.Ε.Κ. και παραμένει στον θώκο για περίπου μία δεκαετία, γεγονός που τον καθιστά τον μακροβιότερο πρόεδρο στην ιστορία του συλλόγου (πριν τη δημιουργία του επαγγελματικού ποδοσφαίρου). Συνιστά επιτυχία της διοίκησής του το ότι η Α.Ε.Κ. σχεδόν αμέσως καθιερώνεται ως ο ισχυρότερος σύλλογος προσφυγικής καταγωγής, απολαμβάνοντας υψηλή δημοφιλία από την πλειονότητα των προσφύγων – ακόμη και εκείνων που δεν προέρχονται από την Κωνσταντινούπολη. Επί προεδρίας του, τον Νοέμβριο του 1931, η Α.Ε.Κ. κατακτά το Κύπελλο Ελλάδος – τον πρώτο τίτλο για προσφυγικό σύλλογο.

Θα πρέπει επίσης να επισημανθεί η τεράστια παρακαταθήκη της διοίκησης Σπανούδη σε ένα κομβικό ζήτημα, εκείνο του γηπέδου στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου και σήμερα βρίσκεται η έδρα της Α.Ε.Κ. Η παραχώρηση αρχικά της χρήσης του οικοπέδου (1927) και ακολούθως της ιδιοκτησίας του (1931) απαίτησε μια σειρά από ταχείες και αποτελεσματικές κινήσεις, συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και αντανακλαστικά για την αποφυγή εμποδίων που πολλοί επιχείρησαν να θέσουν. Το τελικό θετικό αποτέλεσμα πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στον ίδιο τον Κωνσταντίνο Σπανούδη, η παρουσία του οποίου πίσω από όλες τις ενέργειες που οδήγησαν σε αυτό είναι σιωπηρή αλλά προφανής.

Αποβιώνει στην Αθήνα στις 24 Απριλίου 1944, τρεις μόλις ημέρες πριν από την είσοδο των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής στην Αθήνα. Λέγεται ότι λίγο πριν φύγει από τη ζωή είπε: «Αυτό δεν θα αντέξω να το ιδώ». Αφήνει μία κόρη, την Αθηνά «Νινίτσα» Σπανούδη, η οποία εργάζεται στην ΕΡΤ ως μουσική παραγωγός για δεκαετίες, σχεδόν μέχρι τον θάνατό της το 1998.

Ο Κωνσταντίνος Σπανούδης δεν είναι απλώς για την Α.Ε.Κ. ο βασικός εμπνευστής της ίδρυσης και ο πρώτος πρόεδρός της. Είναι, πολύ περισσότερο, ο πρωτεργάτης της καταξίωσής της και εκείνος στον οποίο η Α.Ε.Κ. χρωστά σε μεγάλο βαθμό το γήπεδό της. Πρόκειται για τον άνθρωπο που, με την ικανότητα, την οξυδέρκεια και την αποτελεσματικότητά του, την καθιερώνει εξ αρχής ως τον ένα εκ των «τριών μεγάλων», καθιστώντας την, μέσα σε λίγους μήνες από την ίδρυσή της, έναν δημοφιλή σύλλογο με εκατοντάδες χιλιάδες οπαδούς.

