Τα βλέμματα στο ντέρμπι του Μάντσεστερ

Η «μονομαχία» των δύο μεγαλύτερων ομάδων του Μάντσεστερ δεσπόζει στο πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής, με την οποία επαναρχίζει το διάστημα 17-19 Ιανουαρίου η... δράση στην Premier League, ύστερα από περίπου δέκα ημέρες, λόγω των υποχρεώσεων των ομάδων της μεγάλης κατηγορίας στο Κύπελλο Αγγλίας.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υποδέχεται τη «συμπολίτισσα» Σίτι στο «Ολντ Τράφορντ», στην αναμέτρηση που «ανοίγει την αυλαία» της 22ης αγωνιστικής, με τις δύο ομάδες να θέλουν μόνο τη νίκη για τους δικούς τους λόγους. Οι «κόκκινοι διάβολοι», οι οποίοι βρίσκονται 17 βαθμούς πίσω από την κορυφή, θέλουν να πανηγυρίσουν μια σπουδαία νίκη που θα τους δώσει ψυχολογική ώθηση ενόψει της δύσκολης συνέχειας, στο ντεμπούτο του Μάικλ Κάρικ στην τεχνική ηγεσία της ομάδας. Από την πλευρά τους, οι «πολίτες», με ανεβασμένη ψυχολογία ύστερα από τη νίκη επί της Νιούκαστλ στον πρώτο ημιτελικό του League Cup, θα επιδιώξουν κόντρα στη... μισητή «συμπολίτισσα» να επιστρέψουν στα «τρίποντα» ύστερα από τρεις διαδοχικές ισοπαλίες στο πρωτάθλημα, οι οποίες τους έχουν φέρει στο -6 από την κορυφή. Εφόσον τα καταφέρει, η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα θα αυξήσει την πίεση για νίκη στην πρωτοπόρο Άρσεναλ, αλλά και θα μεταβεί με... άριστη ψυχολογία στον εκτός έδρας αγώνα της Τρίτης (20/1) με την Μπόντο Γκλιμτ στη Νορβηγία για τη league phase του Champions League.



Στο μεταξύ, η Άρσεναλ αντιμετωπίζει τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο «Σίτι Γκράουντ» και θα παλέψει για να αφήσει πίσω τη «λευκή» ισοπαλία με τη Λίβερπουλ και να επιστρέψει στα «τρίποντα», προκειμένου να αξιοποιήσει ενδεχόμενη βαθμολογική απώλεια της Μάντσεστερ Σίτι, αλλά και να πάρει ψυχολογία ενόψει της αναμέτρησης με την Ίντερ στο Μιλάνο για το Champions League (20/1). Από την πλευρά της, η Άστον Βίλα, η οποία ισοβαθμεί με τους «σίτιζενς» στην κατάταξη, φιλοξενεί την Έβερτον, ενώ η Λίβερπουλ έχει θεωρητικά εύκολο έργο κόντρα στην -προτελευταία της βαθμολογίας- Μπέρνλι, λίγες ημέρες πριν αναμετρηθεί με τη Μαρσέιγ στη Γαλλία (21/1) για την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.



Από εκεί και πέρα, η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου (αναρρώνει από τραυματισμό στον αυχένα στον αγώνα Κυπέλλου με την Κουίνς Παρκ Ρέιντζερς), αναμετράται εκτός έδρας με τη «συμπολίτισσα» Τότεναμ, ενώ η Μπράιτον του Μπάμπη Κωστούλα και του -μακροχρόνια απόντα- Στέφανου Τζίμα φιλοξενεί την Μπόρνμουθ, στη συνάντηση με την οποία ολοκληρώνεται η 22η αγωνιστική.

Το πρόγραμμα της 22ης αγωνιστικής στην Premier League:

Μάντσεστερ Γ.-Μάντσεστερ Σίτι 17/1

Τσέλσι-Μπρέντφορντ 17/1

Λιντς-Φούλαμ 17/1

Λίβερπουλ-Μπέρνλι 17/1

Σάντερλαντ-Κρίσταλ Πάλας 17/1

Τότεναμ-Γουέστ Χαμ 17/1

Νότιγχαμ Φόρεστ-Άρσεναλ 17/1

Γουλβς-Νιούκαστλ 18/1

Άστον Βίλα-Έβερτον 18/1

Μπράιτον-Μπόρνμουθ 19/1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 21 αγώνες)