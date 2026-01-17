Μανσούρ για Αντίνο: «Έκανα την καλύτερη συμφωνία για τη Γοδόι Κρουζ – Ο ρόλος του Μπενίτεθ»

Ο πρόεδρος της Γοδόι Κρουζ μίλησε για το πώς τελικά ο Παναθηναϊκός κατάφερε να αποκτήσει τον Σαντίνο Αντίνο.

Την Κυριακή φτάνει στην Αθήνα ο Σαντίνο Αντίνο για τον Παναθηναϊκό, με ένα μεταγραφικό σίριαλ να ολοκληρώνεται. Οι «πράσινοι» κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για την απόκτηση του 20χρονου Αργεντινού εξτρέμ, καθώς η Γοδόι Κρουζ έβαλε πολλά εμπόδια, αλλά ο παίκτης ήθελε να παίξει στη Ευρώπη. Παράλληλα, ανέλυσε και το οικονομικό σκέλος του ντιλ, με το «Τριφύλλι» να πληρώνει συνολικά 10 εκατ. δολάρια, δηλαδή 8,5 εκατ. ευρώ.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Χοσέ Μανσούρ, αποδείχτηκε σκληρό καρύδι στις διαπραγματεύσεις με τον Παναθηναϊκό και μετά την ολοκλήρωση του ντιλ, μίλησε στα ΜΜΕ της Αργεντινής, για την πορεία της υπόθεσης και τη συμβολή του Ράφα Μπενίτεθ.

«Υπό τις αρχικές συνθήκες, πάντα κατηύθυνα τη συμφωνία προς την κατεύθυνση που ταίριαζε καλύτερα στη Γοδόι Κρους, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αρχικά, η συμφωνία ήταν ιδανική για εμάς να κάνουμε μια μακροπρόθεσμη επένδυση, παραμένοντας συνεργάτες της Ρίβερ Πλέιτ. Τα πράγματα άλλαξαν αργότερα και είχαμε διαφορετικές απαιτήσεις για να γίνουμε μέλη της Ρίβερ Πλέιτ. Στη συνέχεια, Έλληνες άλλαξαν επίσης τις μεταβλητές. Διαπραγματευτήκαμε, σιγά σιγά, χωρίς να βιαστούμε», ανέφερε αρχικά.

Όσον αφορά το τι έπεισε τον Αντίνο να προτιμήσει τον Παναθηναϊκό από τη Ρίβερ Πλέιτ, τόνισε: «Θα πρέπει να ρωτήσετε τον ίδιο», ενώ σε ερώτηση για το αν μεσολάβησε ο Μπενίτεθ, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Φυσικά. Όλα αυτά ήταν πράγματα υπέρ της τελικής διαπραγμάτευσης και με την πάροδο του χρόνου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο υπέρ της ολοκλήρωσης της μεταγραφής».

Για το οικονομικό κομμάτι της συμφωνίας: «Υπάρχουν δύο στάδια διαπραγμάτευσης. Το πρώτο στάδιο αφορά το 75% των δικαιωμάτων του παίκτη και στο δεύτερο στάδιο, κρατάμε ένα ποσοστό του ποσού της μεταγραφής, σε περίπτωση που τον πουλήσουν. Με βάση αυτό, το 25% διανέμεται στην Γοδόι Κρουζ. Εάν, στα επόμενα 3,5 χρόνια, δεν τον πουλήσουν, υπάρχει μια ρήτρα όπου πρέπει να πληρώσουν το άλλο 25%».

Στη συνέχεια, εξήγησε ότι για το 75% ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πληρώσει: «7,5 εκατ. δολάρια» και σχετικά με το προαναφερθέν 25% για τους φόρους είπε ότι είναι: «άλλα 2,5 εκατ. δολάρια»

Καταλήγοντας, σημείωσε: «Όλα θα πληρωθούν σε διάστημα τεσσάρων ετών. Όλα είναι ξεκάθαρα, γιατί ο κόσμος νομίζει ότι υπήρχαν «πράγματα» που συνέβαιναν. Υπάρχουν δόσεις, περισσότερες δόσεις, περισσότερες όχι και τόσο δόσεις...».