Χιμένεθ: «Θα μπούμε με νοοτροπία νικητή»

Οι δηλώσεις του Μανόλο Χιμένεθ στην κάμερα της NOVA, ενόψει της αναμέτρησης απέναντι στην ΑΕΛ

Ο Μανόλο Χιμένεθ μίλησε στη NOVA για τον εκτός έδρας αγώνα της 17ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, αλλά και για τον αποκλεισμό από το Κύπελλο Ελλάδος.

Ο τεχνικός του Άρη αρχικά ρωτήθηκε για τον αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό: «Αυτό που έμεινε μετά τον πικρό αποκλεισμό από τον Παναθηναϊκό είναι ένα βαρύ πλήγμα για όλο το κλαμπ, το τεχνικό επιτελείο, τους παίκτες, αλλά πάνω από όλους, για τον κόσμο της ομάδας. Το κλειδί ήταν ότι είχαμε ευκαιρίες που δεν τις κάναμε γκολ, σε αντίθεση με τον Παναθηναϊκό. Όλα τελείωσαν με τα δύο πέναλτι που παραχωρήσαμε».

Για τους στόχους της ομάδας είπε: «Θέλουμε ο Άρης να φτάσει στη ψηλότερη δυνατή θέση στο πρωτάθλημα! Βασικός στόχος είναι επίσης να εντάξουμε όλους τους τραυματίες στο παιχνίδι μας. Είναι άλλο να μας δώσει το ιατρικό επιτελείο το πράσινο φως για έναν παίκτη κι άλλο αυτός να μπορεί να μπει σε έναν μεγάλης σημασίας αγώνα, όπως ήταν αυτός κόντρα στον Παναθηναϊκό».

Για το τι ζήτησε από τους παίκτες του μετά τον αποκλεισμό είπε: «Τους είπα ότι πρέπει να είμαστε επαγγελματίες, 100% αφοσιωμένοι. Πρέπει να τιμάμε πάντα τη φανέλα με το έμβλημα του Άρη. Όσον αφορά στη διάθεση που έδειξαν, δεν μπορώ να τους επιπλήξω. Ωστόσο, κάναμε πολλά λάθη που πρέπει να τα διορθώσουμε. Τόνισα στους παίκτες μου ότι απέναντι στον κόσμο της ομάδας, που είναι μεγάλος και τη λατρεύει, πρέπει να είμαστε σωστοί και να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό».

Για τα αγωνιστικά προβλήματα, ανέφερε: «Δεν πρέπει να δίνουμε τέτοιες ευκαιρίες στον αντίπαλο. Οι κεντρικοί μας αμυντικοί Φαμπιάνο και Σούντμπεργκ είναι πλέον σε καλό επίπεδο μετά από δύο μήνες αποχής. Δεν τους είχαμε για ένα δίμηνο, γεγονός που μας δημιούργησε πολλά προβλήματα. Ελπίζουμε να είναι έτοιμοι. Δεν είμαι σίγουρος για τον Καντεβέρε, που ταλαιπωρείται πάλι από τραυματισμό».

Για τον αγώνα με την ΑΕΛ Novibet, σχολίασε: «Η ΑΕΛ θέλει τους τρεις βαθμούς, όμως, το ίδιο και ο Άρης! Σε κάθε παιχνίδι κυνηγάμε τη νίκη και το ίδιο θα κάνουμε και τώρα. Θα μπούμε με νοοτροπία νικητή».