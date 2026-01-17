Άρης: Στην πόρτα της εξόδου ο Μορουτσάν

Ο Ολιμπίου Μορουτσάν αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από τον Άρη, με πιθανότερο επόμενο σταθμό στην καριέρα του την Ραπίντ Βουκουρεστίου

Μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που δεν προσέφερε όσα θα ήθελε στην νέα του ομάδα. Ο Ολιμπίου Μορουτσάν ήρθε το καλοκαίρι στους κιτρινόμαυρους όμως δεν κατάφερε ποτέ να προσαρμοστεί στα ζητούμενα του ελληνικού πρωταθλήματος και των προπονητών του. Ένας μέσος, που κλήθηκε να αγωνιστεί ως εξτρέμ, ενώ δεν διαθέτει ιδιαίτερη ταχύτητα και αρετές για γεμίσματα ή κινήσεις με το ανάποδο πόδι. Οι ανάγκες της ομάδας όμως τον "έσπρωξαν" στην δεξιά πλευρά, όπου και χάθηκε ανά τα παιχνίδια, ως και το σήμερα, την περίοδο όπου ο Άρης ψάχνει τρόπους να απεμπλακεί από το συμβόλαιο του.

Ο Ρουμάνος ποδοσφαιριστής επιθυμεί και ο ίδιος, με την σειρά του, την επιστροφή στην πατρίδα του, με τις συζητήσεις με ομάδες να έχουν ξεκινήσει πριν τις γιορτές και να κορυφώνονται πλέον με την Ραπίντ, ώστε ο Μορουτσάν να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του, είτε ως δανεικός, είτε με άμεση αγορά, από τώρα.