Βαρύ πένθος στην Φιορεντίνα: Πέθανε ο πρόεδρός της Ρόκο Κομίσο

Ο Ρόκο Κομίσο το τελευταίο διάστημα έδωσε μεγάλη μάχη, αφού αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα υγείας, με την Φιορεντίνα να ενημερώνει με μακροσκελή ανακοίνωση για τον χαμό του προέδρου της.
Ο Ρόκο Κομίσε απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Φιορεντίνα το 2019 και υπό την προεδρία του οι «Βιόλα» έφτασαν δύο φορές μέχρι τον τελικό του Conference League.
La Fiorentina comunica la scomparsa del Presidente Rocco B. Commisso.— ACF Fiorentina (@acffiorentina) January 17, 2026
Comunicato: https://t.co/7qwoZvx5zZ pic.twitter.com/0zACWnooCK