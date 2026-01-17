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Βαρύ πένθος στην Φιορεντίνα: Πέθανε ο πρόεδρός της Ρόκο Κομίσο

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
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Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η Φιορεντίνα αλλά και το ιταλικό ποδόσφαιρο, αφού τα ξημερώματα του Σαββάτου, έφυγε από την ζωή ο ισχυρός άνδρας των «Βιόλα», Ρόκο Κομίσο σε ηλικία 76 ετών.

Ο Ρόκο Κομίσο το τελευταίο διάστημα έδωσε μεγάλη μάχη, αφού αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα υγείας, με την Φιορεντίνα να ενημερώνει με μακροσκελή ανακοίνωση για τον χαμό του προέδρου της.

Ο Ρόκο Κομίσε απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Φιορεντίνα το 2019 και υπό την προεδρία του οι «Βιόλα» έφτασαν δύο φορές μέχρι τον τελικό του Conference League.

Βαρύ πένθος στην Φιορεντίνα: Πέθανε ο πρόεδρός της Ρόκο Κομίσο