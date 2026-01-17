Βαρύ πένθος στην Φιορεντίνα: Πέθανε ο πρόεδρός της Ρόκο Κομίσο

Σε βαρύ πένθος βυθίστηκε η Φιορεντίνα αλλά και το ιταλικό ποδόσφαιρο, αφού τα ξημερώματα του Σαββάτου, έφυγε από την ζωή ο ισχυρός άνδρας των «Βιόλα», Ρόκο Κομίσο σε ηλικία 76 ετών.

Ο Ρόκο Κομίσο το τελευταίο διάστημα έδωσε μεγάλη μάχη, αφού αντιμετώπιζε αρκετά προβλήματα υγείας, με την Φιορεντίνα να ενημερώνει με μακροσκελή ανακοίνωση για τον χαμό του προέδρου της.

Ο Ρόκο Κομίσε απέκτησε το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Φιορεντίνα το 2019 και υπό την προεδρία του οι «Βιόλα» έφτασαν δύο φορές μέχρι τον τελικό του Conference League.