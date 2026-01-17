Παραμένει ψηλά στην λίστα της Γιουνάιτεντ ο Γκλάσνερ

Η πρόσληψη του Μίκαελ Κάρικ στον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μοιάζει σαν μια μεταβατική περίοδος για τους «Κόκκινους Διαβόλους», ενόψει του καλοκαιριού.

Μετά την απόλυση του Ρούμπεν Αμορίμ, οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αρχικά όρισαν στην θέση του υπηρεσιακού προπονητή τον Ντάρεν Φλέτσερ και στη συνέχεια προχώρησαν στην πρόσληψη του Μίκαελ Κάρικ μέχρι το τέλος της σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mirror» με αυτή την κίνηση οι άνθρωποι της Γιουνάιτεντ, θέλησαν να κερδίσουν χρόνο προκειμένου να ξεσκαρτάρουν την λίστα με τους υποψήφιους προπονητές και να κινηθούν για μια πιο... μόνιμη κατάσταση το καλοκαίρι.

Το δημοσίευμα, μάλιστα αναφέρει ότι ο Όλιβερ Γκλάσνερ εξακολουθεί να είναι η πρώτη επιλογή των ιθυνόντων της Γιουνάιτεντ, με τον Αυστριακό προπονητή να έχει πάρει την απόφαση να αποχωρήσει από τον πάγκο της Κρίσταλ Πάλας στο τέλος της σεζόν.