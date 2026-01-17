Η Γιουβέντους συμφώνησε με Ματετά και περιμένει την απάντηση της Κρίσταλ Πάλας

Οι «μπιανκονέρι» θέλουν να εντάξουν άμεσα στο δυναμικό τους τον 28χρονο επιθετικό, έχοντας καταθέσει πρόταση για τον δανεισμό του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Ιταλία, η Γιουβέντους έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με τον Ζαν-Φιλίπ Ματετά και πλέον περιμένει την απάντηση της Κρίσταλ Πάλας στην πρόταση που έχει καταθέσει.

Η Γιουβέντους ζητάει τον εξάμηνο δανεισμό του Γάλλου επιθετικού και βάζει στην συμφωνία, υποχρεωτική οψιόν αγοράς για το ερχόμενο καλοκαίρι, ύψους 40 εκατ. ευρώ.

Ο Ματετά αποτελεί το «βαρύ πυροβολικό» της Κρίσταλ Πάλας, αφού σε 32 συμμετοχές την φετινή σεζόν μετράει 10 γκολ και 2 ασίστ, με το συμβόλαιο του Γάλλου να ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2027.