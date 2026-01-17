Η Γουέστ Χαμ δίνει Πακετά στη Φλαμέγκο με τον όρο να μείνει δανεικός μέχρι το τέλος της σεζόν!

Ο Λούκας Πακετά έχει συμφωνήσει να επιστρέψει στη Βραζιλία και να φορέσει τη φανέλα της Φλαμένγκο και η Γουέστ Χαμ έχει αποφασίσει να ικανοποιήσει την επιθυμία του να επιστρέψει στη Βραζιλία και στην ομάδα που τον ανέδειξε με δύο όμως όρους.

Να συμφωνήσει η ομάδα του Ρίο Ντε Τζανέιρο να πληρώσει 35 εκατ. ευρώ για τα δικαιώματα του και στη συνέχεια να δεχτεί να αφήσει τον 28χρονο επιθετικό μέσο στο Λονδίνο δανεικό μέχρι το τέλος της σεζόν για να βοηθήσει τα «σφυριά» ν' αποφύγουν τον υποβιβασμό!

Αυτό αναφέρει σήμερα η εφημερίδα «The Telegraph», υποστηρίζοντας πως οι δύο ομάδες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις. Ο Πακετά, αφού έλυσε το θέμα με την ομοσπονδία της Αγγλίας σχετικά με την κατηγορία για παραβίαση των κανόνων περί των τυχερών παιχνιδιών, αποφάσισε να επιστρέψει στη χώρα του και να φορέσει τη φανέλα της ομάδας που τον ανέδειξε, καθώς είχε ενταχθεί στις ακαδημίες της «Φλα» σε ηλικία μόλις δέκα ετών και το 2019 πέρασε τον Ατλαντικό για να φορέσει τη φανέλα της Μίλαν, ξεκινώντας την καριέρα του στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο 28χρονος διεθνής μέσος της ομάδας του Λονδίνου κατηγορήθηκε από την ομοσπονδία για φερόμενες σκόπιμες ενέργειες κατά τη διάρκεια αγώνων που διεξήχθησαν στη διάρκεια της περιόδου 2022-23, σε μια προσπάθεια να επηρεάσει τις αγορές στοιχημάτων, αλλά τελικά απαλλάχθηκε των κατηγοριών.

Ο ατζέντης του Πακετά συναντήθηκε ξανά με το νέο αθλητικό διευθυντή της «Φλα», Χοσέ Μπότο, ο οποίος είναι γνωστός από τη θητεία του στο ίδιο πόστο στον ΠΑΟΚ (2021-23), και συμφώνησαν την επιστροφή του διεθνή μέσου στο Ρίο Ντε Τζανέιρο.

Ο 58χρονος Πορτογάλος παράγοντας ανέλαβε τα καθήκοντα του στη φημισμένη βραζιλιάνικη ομάδα το Δεκέμβριο του 2024 και σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αγγλικής ομάδας είναι θετικός ν' αφήσει τον Πακετά στο Λονδίνο για να βοηθήσει τη Γουέστ Χαμ να παραμείνει στην Premier League.