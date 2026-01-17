Αρμπελόα: «Ο κόσμος ψάχνει κάποιον να κατηγορήσει, αλλά εγώ δουλεύω για να βρω λύσεις»

Ο νέος προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα, δήλωσε ότι κατανοεί την απογοήτευση των φιλάθλων μετά από μια πολύ έντονη εβδομάδα με αρνητικά αποτελέσματα.

Η Ρεάλ υπέστη δύο διαδοχικά πλήγματα, αρχικά χάνοντας με 3-2 από την Μπαρτσελόνα στον τελικό του Ισπανικού Σούπερ Καπ την Κυριακή και στη συνέχεια αποκλείστηκε από το Κύπελλο Ισπανίας την Τετάρτη, μετά την ήττα με 3-2 από την Αλμπαθέτε της LaLiga2, αποτέλεσμα που «σημάδεψε» το πρώτο παιχνίδι του Αρμπελόα στον πάγκο, μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο.

Η Ρεάλ βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 45 βαθμούς σε 19 αγώνες, τέσσερις λιγότερους από την πρωτοπόρο Μπαρτσελόνα. «Τρέφω μεγάλο σεβασμό για την άποψη του Μπερναμπέου. Καταλαβαίνω ότι οι φίλαθλοι είναι πληγωμένοι και απογοητευμένοι, αλλά θα τους ζητήσω να στηρίξουν τους παίκτες τους», δήλωσε ο Αρμπελόα στους δημοσιογράφους την Παρασκευή (16/1).

«Μεγάλες επιτυχίες έχουν έρθει όταν το Μπερναμπέου στάθηκε στο πλευρό των παικτών του. Θα τους ζητήσω να σταθούν δίπλα μας, να μας υποστηρίξουν και, ελπίζω, αυτή η σεζόν να τελειώσει όπως θέλουμε». Ο Αρμπελόα, δύο φορές νικητής του Champions League ως παίκτης της Ρεάλ, είπε ότι δεν θα άλλαζε τίποτα σε ό,τι αφορά την ήττα από την Αλμπαθέτε.

«Καταλαβαίνω ότι ο κόσμος ψάχνει κάποιον να κατηγορήσει, αλλά εγώ δουλεύω για να βρω λύσεις. Όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά, είναι επειδή χρειάζεται να βοηθήσω καλύτερα τους παίκτες μου», πρόσθεσε.

Ο 42χρονος αναφέρθηκε επίσης σε μια ιστορία που μοιράστηκε με τα αποδυτήρια σχετικά με τη νοοτροπία που απαιτείται. «Τους είπα μια ιστορία στα αποδυτήρια για το πώς χρειάστηκαν πολλά χρόνια για να κερδίσω ένα Κύπελλο Ευρώπης. Ήμουν παγκόσμιος πρωταθλητής, πρωταθλητής Ευρώπης, είχα κερδίσει πολλά…

Και όταν τελικά κατέκτησα εκείνο το Κύπελλο Ευρώπης ανέβηκα στο πούλμαν και υπήρχε πίσω μου ένας συμπαίκτης που ήταν εκεί μόλις έναν χρόνο και μου είπε: “Πάμε για άλλο ένα, ε;”. Είπα στα αποδυτήρια: Ξέρετε ποιος είναι; Ο αρχηγός σας (Ντάνι Καρβαχάλ), που ήδη σκεφτόταν το επόμενο. Το παρελθόν δεν μετράει».