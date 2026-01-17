Έριξε «τρίμπαλο» με βασικό Βαγιαννίδη η Σπόρτινγκ

Τα «Λιοντάρια» της Λισαβόνας με τον Γιώργο Βαγιαννίδη στην βασική τους σύνθεση, έστησαν πάρτι απέναντι στην Κάζα Πία επικρατώντας με 3-0.

Ένα πεντάλεπτο στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετό για την Σπόρτινγκ, με τον Κατάμο στο 38' να ανοίγει το σκορ και στο 43' να σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ, στέλνοντας τα «Λιοντάρια» στο ημίχρονο με σαφές προβάδισμα.

Στο δεύτερο μέρος η Σπόρτινγκ είχε τον απόλυτο έλεγχο και στο 78' ο Μπραγκάνσα έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 για την ομάδα των Βαγιαννίδη-Ιωαννίδη.

Με αυτή τη νίκη η Σπόρτινγκ έφτασε τους 45 βαθμούς και παραμένει στο κυνήγι της πρωτοπόρου Πόρτο που έχει 49 βαθμούς με ένα ματς λιγότερο, αφού αγωνίζεται την Κυριακή στην έδρα της Γκιμαράες.