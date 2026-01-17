«Κάζο» για την Μπριζ του Τζόλη

Το σερί τριών νικών που έφερε την Μπριζ ξανά σε απόσταση... αναπνοής απ' την πρωτοπόρο Σεντ Ζιλουάζ, «γκρεμίστηκε» στο εναρκτήριο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της βελγικής Jupiler League

H ομάδα του Χρήστου Τζόλη γνώρισε εντός έδρας ήττα-σοκ 2-3 απ' την εκ των ουραγών της κατηγορίας Λα Λουβιέρ, κάνοντας ένα μεγάλο πισωγύρισμα στον βαθμολογικό πίνακα.

Όλα πήγαιναν ιδανικά για την Μπριζ στο πρώτο ημίωρο, καθώς προηγήθηκε με 2-0 χάρις στα γκολ των Βέρμαντ (23') και Βέτλεσεν (29', από ασίστ του Τζόλη).

Η αποβολή του Ορντόνιεζ στο 39', ωστόσο, άλλαξε όλα τα δεδομένα του αγώνα, με τη Λα Λουβιέρ να εκμεταλλεύεται το αριθμητικό πλεονέκτημά της στο δεύτερο μέρος και να φτάνει σε μία μεγάλη ανατροπή με τα γκολ των Αφριγιέ (61'), Λασαϊνί (81') και Φαλ (89').