Ξεπέρασε το σοκ με νίκη στο ντέρμπι η Παρί

Η Παρί Σεν Ζερμέν ξεπέρασε τον μεσοβδόμαδο αποκλεισμό-σοκ στο Κύπελλο Γαλλίας απ' την συμπολίτισσά της FC Παρί και... ξέσπασε πάνω στη Λιλ, την οποία νίκησε εύκολα με 3-0.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Παριζιάνους, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος σημείωσε τα δύο πρώτα γκολ, επιστρέφοντας στις «υψηλές πτήσεις», ενώ το τελικό 3-0, διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Μπαρκολά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το αγωνιστικό... κατρακύλισμα της Μονακό συνεχίστηκε, καθώς οι Μονεγάσκοι γνώρισαν την 4η σερί ήττα τους στη γαλλική Ligue 1, αυτή τη φορά απ' τη Λοριάν με 3-1 στο "Stade Louis II" κι απομακρύνθηκε κι άλλο απ' τις θέσεις που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.

Η Λοριάν που συνεχίζει το δικό της αήττητο σερί (3 νίκες, 3 ισοπαλίες), άνοιξε το σκορ με τον Ντιένγκ στο 68' και παρά την ισοφάριση της Μονακό, πανηγύρισε το μεγάλο διπλό στο φινάλε με τα δύο τέρματα των Μακενγκό (85') και Καρίμ (87').