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Ξεπέρασε το σοκ με νίκη στο ντέρμπι η Παρί

Ποδόσφαιρο
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Η Παρί Σεν Ζερμέν ξεπέρασε τον μεσοβδόμαδο αποκλεισμό-σοκ στο Κύπελλο Γαλλίας απ' την συμπολίτισσά της FC Παρί και... ξέσπασε πάνω στη Λιλ, την οποία νίκησε εύκολα με 3-0.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Παριζιάνους, ο Ουσμάν Ντεμπελέ, ο οποίος σημείωσε τα δύο πρώτα γκολ, επιστρέφοντας στις «υψηλές πτήσεις», ενώ το τελικό 3-0, διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Μπαρκολά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το αγωνιστικό... κατρακύλισμα της Μονακό συνεχίστηκε, καθώς οι Μονεγάσκοι γνώρισαν την 4η σερί ήττα τους στη γαλλική Ligue 1, αυτή τη φορά απ' τη Λοριάν με 3-1 στο "Stade Louis II" κι απομακρύνθηκε κι άλλο απ' τις θέσεις που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.

Η Λοριάν που συνεχίζει το δικό της αήττητο σερί (3 νίκες, 3 ισοπαλίες), άνοιξε το σκορ με τον Ντιένγκ στο 68' και παρά την ισοφάριση της Μονακό, πανηγύρισε το μεγάλο διπλό στο φινάλε με τα δύο τέρματα των Μακενγκό (85') και Καρίμ (87').

Ξεπέρασε το σοκ με νίκη στο ντέρμπι η Παρί